1 USD
1.66652 BGN
Петрол
65.6 $/барел
Bitcoin
$112,875.0
БГ Бизнес Лагард: Еврото ще донесе икономическа стабилност, ползи за бизнеса и българите

Лагард: Еврото ще донесе икономическа стабилност, ползи за бизнеса и българите

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето 5 ползи при приемането на еврото

На 1 януари 2026 г. България ще се присъедини към еврозоната. Това е историческа стъпка за страната ни и освен това е съществена възможност за гражданите и предприятията. Смянат на валутата ще доведе до икономическа стабилност и по-гладко протичане на сделките в цяла Европа. За България то ще допринесе за изграждането на по-здрава основа за дългосрочен растеж и устойчивост. Това увери управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард.

„След точно 100 дни България ще стане 21-вата страна, която се присъединява към еврозоната.“, написа тя във Фейсбук. 

В началото на годината в предаването "Лице в Лице", икономистът Румен Гълъбинов изброи 5 ползи за българите след приемане на еврото. Ето кои са те:

  • Транзакционните разходи за курс купува – курс продава.
  • България ще има по-добър кредитен рейтинг и ако има планирани дългове, да се вземат на по-ниски лихви.
  • Лесен търговски оборот за фирмите не само с чужбина, а и вътрешен – в една и съща валута.
  • Еврозоната е сърцето на ЕС и България влиза там и инвеститорите от трети държави, които не са членки на еврозоната, ще погледнат на страната ни доста по-благосклонно.
  • Спестяванията и на домакинствата, и на фирмите ще продължават да се увеличават с влизането в еврозоната- благосъстоянието на хората в България се подобрява.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

