Лагард: Еврото ще донесе икономическа стабилност, ползи за бизнеса и българите

Разкриха европейска схема за криптоизмами, засегната е и България
Схемата функционира поне от 2018 г. и е обхващала 23 страни
Ето 5 ползи при приемането на еврото
На 1 януари 2026 г. България ще се присъедини към еврозоната. Това е историческа стъпка за страната ни и освен това е съществена възможност за гражданите и предприятията. Смянат на валутата ще доведе до икономическа стабилност и по-гладко протичане на сделките в цяла Европа. За България то ще допринесе за изграждането на по-здрава основа за дългосрочен растеж и устойчивост. Това увери управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард.
„След точно 100 дни България ще стане 21-вата страна, която се присъединява към еврозоната.“, написа тя във Фейсбук.
В началото на годината в предаването "Лице в Лице", икономистът Румен Гълъбинов изброи 5 ползи за българите след приемане на еврото. Ето кои са те:
