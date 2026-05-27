Русия предупреди Армения за спиране на евтините доставки на гориво - какви са причините?

Русия предупреди Армения, че може да спре или едностранно да прекрати споразуменията за доставки на евтин петрол и природен газ, ако страната продължи курса си към присъединяване към Европейския съюз, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Предупреждението идва малко преди парламентарните избори на 7 юни. Социологическите проучвания дават преднина на партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян, който през последните години развива по-близки отношения със Запада, въпреки недоволството на Москва.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред РИА Новости, че руското посолство официално е изпратило писмо до арменската страна. В него се посочва, че ако процесът по присъединяване към ЕС продължи, Русия ще преустанови или едностранно ще прекрати споразуменията за сътрудничество, свързани с доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти.

Армения, която е държава без излаз на море с население от около 3 милиона души, традиционно поддържа тесни връзки с Русия. На нейна територия има руски военни бази, а страната остава силно зависима от руския енергиен внос. По данни на Интерфакс през миналата година Армения е внесла 2,7 милиарда кубически метра природен газ, като 82% от количествата са дошли от Русия.

Отношенията между Москва и Ереван се влошиха през последните години, тъй като арменските власти се стремят към по-тясно сътрудничество с Европейски съюз и Съединени американски щати. По-рано този месец Москва обвини Армения, че попада в това, което Кремъл нарича „антируска орбита“ на ЕС.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио посети Ереван и подписа споразумение за стратегическо партньорство с арменския външен министър Арарат Мирзоян. Освен това арменският парламент прие закон, който поставя началото на процеса по присъединяване на страната към Европейския съюз.