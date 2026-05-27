×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1634 BGN
Петрол
85.23 $/барел
Bitcoin
$75,542.0
Последвайте ни
1 USD
1.1634 BGN
Петрол
85.23 $/барел
Bitcoin
$75,542.0
Свят Русия предупреди Армения за спиране на евтините доставки на гориво - какви са причините?

Русия предупреди Армения за спиране на евтините доставки на гориво - какви са причините?

Свят

bTV Бизнес екип

Предупреждението идва малко преди парламентарните избори на 7 юни

Русия предупреди Армения, че може да спре или едностранно да прекрати споразуменията за доставки на евтин петрол и природен газ, ако страната продължи курса си към присъединяване към Европейския съюз, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Предупреждението идва малко преди парламентарните избори на 7 юни. Социологическите проучвания дават преднина на партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян, който през последните години развива по-близки отношения със Запада, въпреки недоволството на Москва.

Снимка: Getty Images/iStock

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред РИА Новости, че руското посолство официално е изпратило писмо до арменската страна. В него се посочва, че ако процесът по присъединяване към ЕС продължи, Русия ще преустанови или едностранно ще прекрати споразуменията за сътрудничество, свързани с доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти.

Армения, която е държава без излаз на море с население от около 3 милиона души, традиционно поддържа тесни връзки с Русия. На нейна територия има руски военни бази, а страната остава силно зависима от руския енергиен внос. По данни на Интерфакс през миналата година Армения е внесла 2,7 милиарда кубически метра природен газ, като 82% от количествата са дошли от Русия.

Има ли недостиг на авиационно гориво за българските летища?

Отношенията между Москва и Ереван се влошиха през последните години, тъй като арменските власти се стремят към по-тясно сътрудничество с Европейски съюз и Съединени американски щати. По-рано този месец Москва обвини Армения, че попада в това, което Кремъл нарича „антируска орбита“ на ЕС.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио посети Ереван и подписа споразумение за стратегическо партньорство с арменския външен министър Арарат Мирзоян. Освен това арменският парламент прие закон, който поставя началото на процеса по присъединяване на страната към Европейския съюз.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Имате 24 часа да платите“: Киберполицията на ГДБОП съветва как да се предпазим от фишинг измами
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата