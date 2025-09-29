Зетят на Тръмп иска да купи EA - компанията зад FC и The Sims

След финализирането Electronic Arts ще напусне фондовата борса

Компанията зад известни видеоигри като Battlefield, The Sims и Madden NFL ще бъде придобита от група инвеститори за около 55 млрд. долара. След финализирането на сделката Electronic Arts ще напусне фондовата борса. Сред купувачите са държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) и инвестиционната фирма на зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, Affinity Partners. С пазарна оценка от 55 млрд. долара (приблизително 47 млрд. евро) сделката се очертава като една от най-големите в сектора.

От Electronic Arts идва и футболната игра „FC“, позната до неотдавна като „Fifa“. Акциите на калифорнийската компания вече поскъпнаха с около 15 % в петък, след първите медийни публикации за намеренията на инвеститорите. Сега се предлага цена от 210 долара за акция, което представлява премия от 25 % спрямо котировките преди изтичането на информацията.

Браншът отслабва след корона бума

След временния подем по време на пандемията от COVID-19 видеоигралната индустрия се сблъсква със спад. Electronic Arts извърши съкращения на персонала в няколко етапа. Класическите издатели на големи видеоигри, продавани за 60 евро и повече, усещат натиска на безплатни платформи като Roblox и Fortnite. Разработката на блокбъстър заглавия може да достигне разходи от няколкостотин милиона долара – сравними с тези на холивудска продукция. В същото време се очаква изкуственият интелект да помогне за ограничаване на бъдещите разходи.

Саудитският фонд PIF вече беше сред най-големите акционери в Electronic Arts с дял от около 10 % и засили присъствието си в сектора тази година чрез покупката на студиото зад мобилната игра „Pokémon Go“. Освен Affinity Partners на Къшнър към групата инвеститори се присъединява и финансовата компания Silver Lake.

