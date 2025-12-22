ЕС не постигна съгласие пътниците да не плащат за ръчен багаж до 8 кг

Потребителски организации настояват, че таксуването на ръчния багаж е незаконно

Съзаконодателите на Европейския съюз не успяха да постигнат компромис по дългоочаквания закон за правата на пътниците във въздушния транспорт. Целта на законодателната инициатива беше да засили защитата на пътуващите, но авиокомпаниите предупреждават, че подобни мерки могат да имат сериозни финансови последици, включително риск от фалити.

Снимка: Getty Images/iStock

Работата по закона продължава вече 11 години, като напредъкът е силно възпрепятстван от натиска на авиационния сектор. Сред ключовите предложения са премахване на таксите за ръчен багаж и изплащане на финансово обезщетение, ако полетът закъснее с повече от три часа. В предишни преговори обаче държавите членки, представени в Съвета на ЕС, предложиха прагът за обезщетение да бъде увеличен от три на четири часа, което ясно показа липсата на единодушие. Германия, Португалия, Словения и Испания бяха сред страните, които се противопоставиха на тази промяна, предава Еuronews.

Потребителски организации настояват, че таксуването на ръчния багаж е незаконно, особено когато става въпрос за практики на нискотарифните авиокомпании. Според тях пътниците трябва да имат право не само на безплатен ръчен багаж, но и на отложено изплащане на обезщетения. Авиокомпаниите, от своя страна, предупреждават, че по-строгите правила за компенсации и допълнителните финансови задължения ще подкопаят конкурентоспособността им и неизбежно ще доведат до повишаване на цените на билетите.

Снимка: iStock

Европейският парламент е преценил, че позициите на отделните институции и държави членки са твърде раздалечени, за да се проведат смислени официални политически разговори. Въпреки че са съществували общи цели, липсата на трайна готовност за компромис е направила напредъка невъзможен. Българският евродепутат Андрей Новаков, който ръководи досието в парламента, призна постигнатия напредък в рамките на датското председателство, но изрази съжаление, че Съветът не е успял да се договори по основните „червени линии“.

В момента европейските пътници имат право на обезщетение между 250 и 600 евро при отмяна на полет или закъснение над три часа. Проектът предвиждаше компенсации между 300 и 600 евро в зависимост от разстоянието, като Парламентът отказа да отстъпи от тричасовия праг. Текстът включваше и право на безплатен личен багаж с размери 40 × 30 × 15 см, както и малък куфар на колелца с общи размери до 100 см и тегло до 7 кг. Представители на регионалните авиокомпании предупредиха, че подобни изисквания са несъразмерни спрямо техния капацитет и често надвишават стойността на самия билет.

Съдът на ЕС вече се е произнесъл по темата през 2014 г., като е постановил, че ръчният багаж с разумни размери е част от основната услуга и не може да бъде таксуван допълнително. Потребителските организации настояват политиците ясно да дефинират допустимите размери и тегло, за да се избегнат изненади и спорове на летищата. След като не беше постигнато споразумение със Съвета, Парламентът подготвя собствен проектодоклад, който ще бъде разгледан от транспортната комисия, а кипърското председателство, започващо на 1 януари 2026 г., ще поеме ролята на посредник в бъдещите преговори.

