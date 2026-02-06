BGN → EUR
1 USD
1.182 BGN
Петрол
66.78 $/барел
Bitcoin
$70,750.9
Дума на деня: Фирма

bTV Бизнес екип

Какво означава думата "фирма"?

Фирмата е самостоятелна стопанска организация или търговско предприятие, което извършва икономическа дейност с цел производство на стоки или предоставяне на услуги и реализиране на печалба. Тя може да бъде собственост на едно или повече лица и функционира в рамките на установените от закона правила.

Фирмата има ясно определена структура, управление и наименование, под което участва на пазара. Чрез своята дейност тя влиза в икономически отношения с клиенти, партньори, доставчици и държавни институции, като по този начин допринася за развитието на икономиката.

В съвременния свят фирмите играят ключова роля в обществото, като създават работни места, насърчават иновациите и удовлетворяват потребностите на хората чрез разнообразни продукти и услуги.

