БГ Бизнес Българска компания стартира фонд за 50 млн. евро за иновации в транспорта и сигурността

Българска компания стартира фонд за 50 млн. евро за иновации в транспорта и сигурността

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Новият фонд си поставя за цел да изгради инвестиционен портфейл на стойност между 45 и 50 млн. евро

Българската компания за рисков капитал Neo Ventures обяви старта на нов инвестиционен фонд, насочен към транспорта, логистиката и автономните системи, предаде SeeNews. Фондът, който носи името Neo Autonomy, вече е направил и първа инвестиция, като е добавил към портфолиото си българския производител на дронове Fadron.

Новият фонд си поставя за цел да изгради инвестиционен портфейл на стойност между 45 и 50 млн. евро в рамките на следващите три години. Сред секторите, които ще бъдат подкрепяни, са сигурността, транспортът, логистиката и индустриалната устойчивост, съобщават от Neo Ventures в официално изявление.

От компанията уточняват, че Neo Autonomy ще инвестира във въздушни транспортни платформи, доставчици на наземна инфраструктура, решения за противодействие на асиметрични заплахи, както и в технологии, свързани с B2B свързаността и внедряването на изкуствен интелект в ключови производствени и индустриални сектори.

Популярна дестинация, където е сниман „Ергенът“, въведе нов вид виза

Освен във Fadron, която разработва напълно интегрирани дронове с вертикално излитане и кацане (VTOL), както и платформи с изкуствен интелект за автоматизирана инспекция на критична инфраструктура, фондът инвестира и в базираната във Великобритания компания за виртуална реалност Extend Robotics, както и в италианския производител на тежкотоварни дронове FlyingBasket.

Най-големият инвестиционен фонд иска да купи ТЕЦ „AES Гълъбово

Според Neo Ventures стратегията на новия фонд отразява дългосрочния ангажимент на неговите основатели — Павел Езекиев, Момчил Зарев и Йордан Зарев — да подкрепят компании, които предлагат решения на глобални предизвикателства, свързани с инфраструктурата, логистиката и оперативната устойчивост.

