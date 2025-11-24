Очаква се въвеждането на туристически данък за Лондон - колко ще плащаме?

Подобен данък би могъл да донесе до 240 млн. паунда годишно

Кметът на Лондон приветства идеята за въвеждане на туристическа такса за посетители, които пренощуват в града, като се очаква канцлерът Рейчъл Рийвс да даде на сър Садик Хан и други местни лидери нужните правомощия чрез Закона за деволюция и овластяване на общността в Англия. Сър Садик дълго е настоявал за децентрализация в тази посока, а прогнозите сочат, че подобен данък би могъл да донесе до 240 млн. паунда годишно.

Само през 2024 г. столицата е регистрирала 89 млн. нощувки, а Англия остава единствената страна от Г-7, където националното правителство възпрепятства местните власти да въвеждат туристически такси. Междувременно Шотландия и Уелс вече разполагат със собствени схеми, като Уелс ще започне да начислява 1,30 паунда на нощ от 2026 г., предава ВВС. Очаква се това да бъде същата такса и в Англия.

По искане на органа на Голям Лондон (GLA), аналитичният център „Център за градове“ проучи моделите на туристически данъци в основни градове от Г-7 и откри три доминиращи системи – процентни такси като в Ню Йорк и Торонто, фиксирани такси като в Токио и комбинирани схеми като във Франция и Италия. Ню Йорк събира около 493 млн. паунда годишно чрез процентна такса със средна цена 14,86 паунда на нощувка, докато Токио, въпреки огромния туристически поток, набира едва 35 млн. паунда чрез единна фиксирана ставка. Тъй като Обединеното кралство няма национална система за „звезден рейтинг“ на хотелите, експертите смятат, че за Лондон най-подходяща би била или процентна, или фиксирана такса. GLA още през 2017 г. е оценил, че такса от 1 паунд дневно може да донесе 91 млн. паунда, а 5% такса – около 240 млн. паунда.

Снимка: Pexels

Брифингът допълва, че въвеждането на туристически данък в Лондон едва ли ще доведе до значим спад на посетителите, тъй като популярните дестинации обикновено не страдат от силна ценова чувствителност. Според „Център за градове“, потенциалните приходи биха подпомогнали икономическия растеж, инфраструктурата и бизнес средата на столицата. Кметът би могъл да коригира ставките според тенденциите в търсенето, подобно на решението на Торонто да увеличи таксата преди Световното първенство по футбол в Северна Америка. Главният изпълнителен директор на организацията, Андрю Картър, посочи, че моделът в Шотландия – процентна такса за нощувки – е добър пример за гъвкава система, която може лесно да реагира на натоварването.

Хотелиерският сектор обаче изразява сериозни опасения. Кейт Никълс, ръководител на UK Hospitality, нарече предложението „шокиращо“, като подчерта, че гостите в Лондон включват не само туристи, но и работници, фирми и семейства, посещаващи събития или близки. Според нея новата такса би натоварила британските домакинства и би отблъснала посетители, особено предвид вече високия ДДС от 20% върху настаняването. Никълс предупреждава, че ако клиентите бъдат обложени допълнително, те „ще гласуват с краката си“, което би навредило на лондонската икономика чрез по-малко работни места, по-слаб растеж и по-малко инвестиции.

Остава да се изчака официалното решение на канцлера. Министерството на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление отбелязва, че вече съществуват механизми като „Зона за подобряване на бизнеса с настаняване“ (ABID), чрез които местните райони могат да въведат нощувна такса. Общинският съвет на Ричмънд, където са атракции като Хамптън Корт и Кю Гардънс, обмисля именно такъв модел. Ако обаче бъде въведена общолондонска туристическа такса, подобни локални схеми вероятно ще отпаднат, тъй като новият данък ще обхване цялата столица.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN