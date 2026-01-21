BGN → EUR
Свят ЕП иска пътниците в самолетите да имат право на безплатен ръчен багаж в определени размери

ЕП иска пътниците в самолетите да имат право на безплатен ръчен багаж в определени размери

Свят

bTV Бизнес екип

Според евродепутатите пътниците трябва да имат право да носят един личен предмет и един малък ръчен багаж

Европейският парламент (ЕП) иска пътниците в самолетите да имат право на ръчен багаж без допълнителна такса. ЕП прие позицията си относно преразглеждането на промените в правилата на Европейския съюз за правата на пътниците във въздушния транспорт, предложени от държавите членки на ЕС през юни 2025 г.

Евродепутатите искат да запазят правото на обезщетение за закъснение от три часа, като същевременно настояват за по-прости процедури за възстановяване на разходите и безплатен ръчен багаж. 

Искаме ръчният багаж в определени размери да бъде включен в цената на билета, каза българският евродепутат Андрей Новаков от групата на Европейската народна партия/ГЕРБ на пресконференция, посветена на темата. Не е нормално билет, който струва 30 евро, да ти позволи да се качиш на борда, но ако куфарът ти излиза с два сантиметра от определеното от авикомпанията, да ти искат още 75 евро. Очевидно тези два см на куфара или половин кг повече не струват 75 евро. Това е начин да изкараш повече пари от човека, а не да направиш летенето ефективно, коментира Новаков, цитиран от БТА.

Червена шапка, голямо послание: Гренландия каза „Make America Go Away“ с шега

Европейският парламент иска пътниците да имат право да носят със себе си в самолета, без допълнителна такса, един личен предмет (например чанта, раница или лаптоп) и един малък ръчен багаж с максимални размери 100 cм (комбинирана дължина, ширина и височина) на тегло до седем килограма.

Mercosur на ръба: Европарламентът спира ратификацията

Евродепутатите искат да запазят правото на пътниците да им бъдат възстановени средства или да бъдат пренасочени и да получат компенсация, ако полетът е закъснял с повече от три часа, ако бъде отменен или ако им бъде отказан достъп на борда. Съветът на ЕС настоява обезщетението да се прилага само след закъснение от четири до шест часа в зависимост от разстоянието на полета.

Съгласно процедурата на второ четене, позицията на Парламента ще бъде изпратена на Съвета. Ако Съветът не приеме всички изменения на Парламента, ще бъде свикан т.нар. „помирителен комитет“, за да се постигне споразумение относно окончателната форма на законопроекта.

