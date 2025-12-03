Мъск: AI ще направи уменията ни излишни, но университетът запазва социалната си стойност

Милиардерът твърди, че иска децата му да посещават колеж.

Илон Мъск заяви, че ерата на човешкия труд вероятно наближава своя край, но въпреки това подкрепя желанието на децата си да посещават колеж. В разговор с инвеститора и подкастър Нихил Камат, публикуван в неделя, той очерта бъдеще, в което изкуственият интелект и роботиката променят обществото толкова дълбоко, че традиционните умения могат да изгубят значението си. „ИИ и роботиката са свръхзвуково цунами. Това ще бъде най-радикалната промяна, която някога сме виждали“, каза Мъск.

Снимка: EPA/Reuters

Той прогнозира свят след по-малко от двайсет години, в който трудът ще бъде по избор, тъй като машините ще могат да изпълняват почти всички обществени потребности. По думите му дори собствените му деца, които определя като технологично напреднали, осъзнават колко бързо техните умения могат да бъдат изместени от ИИ, но въпреки това проявяват интерес към висше образование.

Въпреки дългогодишния си скептицизъм към формалното образование, Мъск този път застана на по-умерена позиция. Той отбеляза, че колежът не е задължителен, но може да бъде ценен като социална среда. По думите му преживяването да бъдеш сред връстници в учебен контекст е достатъчна причина да се избере висше образование, стига студентите да се стремят да учат по възможност по широк спектър от теми.

Снимка: Ройтерс

На фона на тези коментари, преподаватели и изследователи продължават да анализират влиянието на ИИ върху обучението. Някои, като професор Стивън Минц, смятат, че ИИ не прави ученето излишно, а показва колко повърхностни са били образователните практики и колко належащо е тяхното преосмисляне. Други, като доцент Анастасия Бърг, предупреждават, че прекомерната зависимост от ИИ подкопава основни умения и оставя младите служители неспособни да работят без дигитална подкрепа.

Според редица изследователи най-сигурният подход за младите не е да се отказват от изграждането на умения, а да засилят компетенциите, които ИИ трудно може да репликира. Джеймс Рансъм от University College London подчертава нуждата поколението Z да разбере истинското съдържание на работните роли и да демонстрира способност да наблюдава и мащабира ИИ по-ефективно от други. Междувременно фигури като Марк Кюбън и финансовият експерт Куентин Нейсън твърдят, че критичната употреба на ИИ, предприемаческите умения и финансовата грамотност ще направят младите хора по-силни професионалисти, а не по-малко подготвени.

