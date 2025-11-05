1 USD
Свят ЕК започва задълбочено разследване на тази китайска компания

ЕК започва задълбочено разследване на тази китайска компания

bTV Бизнес екип

Сделката може да доведе до повишена концентрация на пазара за доставки на нисковъглероден фероникел

Европейската комисия съобщи, че започва задълбочено разследване на планираната сделка, чрез която китайската компания MMG, контролирана от държавния концерн China Minmetals, възнамерява да придобие никеловите активи на британската минна група Anglo American. Според първоначалните оценки на Комисията, подобна сделка може да предостави на MMG възможността да пренасочва стратегически доставки на фероникел от Бразилия извън европейския пазар, което би могло да се отрази неблагоприятно на производителите на неръждаема стомана в Европа, предава БНР. 

Снимка: iStock

От Брюксел посочват, че сделката може да доведе до повишена концентрация на пазара за доставки на нисковъглероден фероникел суровина от ключово значение за производството на висококачествена стомана. Европейските металургични компании са в значителна степен зависими от тези доставки, а възможностите за алтернативни източници са ограничени.

Основната цел на разследването е да се установи дали придобиването може да наруши конкуренцията в рамките на европейския пазар и дали това би повлияло върху цените и качеството на стоманените изделия. Комисията подчертава, че преценката ще бъде направена внимателно, като се вземат предвид всички пазарни рискове и потенциални последици за индустрията в ЕС.

MMG вече има утвърдено присъствие на световния пазар на базови метали, особено в секторите на медта и цинка. Новият ѝ интерес към никела, чрез придобиването на производствените и развойни обекти на Anglo American в Бразилия включително мината Бару Алтусе разглежда като част от по-широката стратегия на Китай да укрепи влиянието си в областта на добива и преработката на критично важни суровини.

От страна на MMG са били предложени така наречените поведенчески ангажименти“ към Европейската комисия. Китайската компания е поела обещание да продължи доставките за Европа, но без да предлага структурни мерки като продажба на активи или създаване на отделна независима търговска структура. Тези предложения обаче не са били счетени за достатъчни, за да се избегне започването на задълбочено разследване.

Европейската комисия разполага със срок до 20 март 2026 г., за да излезе с окончателно решение по случая и да прецени дали сделката може да бъде одобрена без ограничения или ще се наложат допълнителни условия.

