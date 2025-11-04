Какво е новото при българските евробанкноти?

Съветът ми към гражданите е да бъдат практични и да запазят спокойствие, каза управителят на БНБ

Осигурени са достатъчно количество банкноти и монети, които ще бъдат достъпни от първите часове на 1 януари 2026. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на съвместна пресконференция с президента на Европейската централна банка Кристин Лагард.

„Съветът ми към гражданите е да бъдат практични и да запазят спокойствие. Не е нужно да се прави нещо предварително. Българската централна банка и търговските банки са подготвени“, подчерта Радев.

За първи път те показаха как ще изглеждат българските евробанкноти. Купюрите са със стойност 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. На всяка евробанкнота изписването на евро вече освен на латиница и на гръцки, ще бъде осъществено и на български.

Банкнотите ще заемат специално място в музея на БНБ, който разказва историята на парите, посочи управителят Димитър Радев.

Всички банкноти в обращение в Еврозоната са защитени от сложни технологии срещу фалшифициране.

Защитните елементи включват:

Воден знак с портрет;

Холограми и нишки, свързани със сигурността на банкноти;

Променлив цвят на числото;

Метод „пипни - погледни - наклони“.

В България ще бъде приложен координиран план за обучение на търговци и граждани чрез информация за банкноти, предоставена от БНБ.

Всички нови пари ще бъдат емитирани съгласно стандарти на ЕЦБ и ще подлежат на постоянен надзор от страна на централните банки.

С присъединяването си към еврозоната България си гарантира просперитет и сигурност. Приемането на единната валута не само няма да отнеме, а ще добави суверенитет на България. Това зави президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, съобщава БГНЕС.

„Еврото бележи нова ера във вашата история, слагайки България в сърцето на Европейския съюз“, заяви еврокомисарят Валдис Домбровскис. Дигиталното евро допълва, а не замества парите в брой.

„Еврото бележи нова ера във вашата история, слагайки България в сърцето на Европейския съюз. Еврозоната е по-силна с България в нея и България е по-силна като член на еврозоната. България трябва да надгради направените реформи. Еврото ще помогне за насърчаването на чуждестранните инвестиции, повече работни места, намаляване на лихвените проценти и цената на кредитирането за домакинствата и бизнеса“, подчерта комисарят.

