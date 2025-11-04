1 USD
1.69865 BGN
Петрол
64.69 $/барел
Bitcoin
$105,141.0
Финанси Биткойнът се срива, стигна 4-месечно дъно

Биткойнът се срива, стигна 4-месечно дъно

bTV Бизнес екип

Каква е причината?

Водещата криптовалута биткойн поевтинява с близо 3% през днешната търговия към 4-месечно дъно, "падайки жертва" на отлив на инвеститорския интерес към т.нар. "рискови активи" с оглед на нарастващата загриженост за устойчивостта на силно поскъпналите през последните дни и седмици акции на технологичните компании, свързани с бума на изкуствения интелект.

Към 16.30 часа българско време цената на основната дигитална валута се понижава с 2,6% към 103 800 долара, като за кратко тества и дори проби под 103 000 долара -  най-ниско ниво от 23 юни насам, като от началото на седмицата вече губи над 6% от стойността си. Това е с почти 20% под рекордния връх, достигнат преди месец около 126 227 долара (на 6 октомври), съобщава БНР.

Една от най-известните авиокомпании ще приема плащания с криптовалута

Сериозно поевтиняват и останалите криптовалути с оглед на днешния спад на глобалните фондови пазари, което кара и инвеститорите на пазарите на цифрови валути да предпочета да реализират печалби от солидното възходящо движение по-рано през годината.

Етериум, втората по големина криптовалута по пазарна капитализация, също губи близо 3% и вече над 10% само в рамките на два дни. Въпреки че статутът на биткойн като "финансов актив - убежище" нарасна напоследък , водещата криптовалута привлича много от същите големи инвеститори, които купуват и акциите на компании от областта на изкуствения интелект.

Как 240 000 криптомилионери по света харчат богатствата си

Днес обаче пазарите на акции на Уолстрийт отвориха под натиск от продажби, като технологичният индекс Nasdaq се понижава с над 1%, тъй като инвеститорите продават акциите на свързаната с ИИ компания Palantir Technologies поради опасения относно впечатляващата ѝ пазарна оценка, въпреки солидните резултати за нейните печалби през последното тримесечие. Акциите на Palantir се понижават с над 8 на сто.

Спад бележат и редица технологични гиганти, като акциите на Nvidia поевтиняват с над 2%, на Microsoft с 1%, а на Advanced Micro Devices (AMD) и Intel, съответно с 2% и с 4,4%.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

