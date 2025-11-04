Биткойнът се срива, стигна 4-месечно дъно

Каква е причината?

Водещата криптовалута биткойн поевтинява с близо 3% през днешната търговия към 4-месечно дъно, "падайки жертва" на отлив на инвеститорския интерес към т.нар. "рискови активи" с оглед на нарастващата загриженост за устойчивостта на силно поскъпналите през последните дни и седмици акции на технологичните компании, свързани с бума на изкуствения интелект.

Към 16.30 часа българско време цената на основната дигитална валута се понижава с 2,6% към 103 800 долара, като за кратко тества и дори проби под 103 000 долара - най-ниско ниво от 23 юни насам, като от началото на седмицата вече губи над 6% от стойността си. Това е с почти 20% под рекордния връх, достигнат преди месец около 126 227 долара (на 6 октомври), съобщава БНР.

Сериозно поевтиняват и останалите криптовалути с оглед на днешния спад на глобалните фондови пазари, което кара и инвеститорите на пазарите на цифрови валути да предпочета да реализират печалби от солидното възходящо движение по-рано през годината.

Етериум, втората по големина криптовалута по пазарна капитализация, също губи близо 3% и вече над 10% само в рамките на два дни. Въпреки че статутът на биткойн като "финансов актив - убежище" нарасна напоследък , водещата криптовалута привлича много от същите големи инвеститори, които купуват и акциите на компании от областта на изкуствения интелект.

Днес обаче пазарите на акции на Уолстрийт отвориха под натиск от продажби, като технологичният индекс Nasdaq се понижава с над 1%, тъй като инвеститорите продават акциите на свързаната с ИИ компания Palantir Technologies поради опасения относно впечатляващата ѝ пазарна оценка, въпреки солидните резултати за нейните печалби през последното тримесечие. Акциите на Palantir се понижават с над 8 на сто.

Спад бележат и редица технологични гиганти, като акциите на Nvidia поевтиняват с над 2%, на Microsoft с 1%, а на Advanced Micro Devices (AMD) и Intel, съответно с 2% и с 4,4%.

