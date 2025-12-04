ЕК ще започне антитръстово разследване срещу Meta

Ето защо

Европейската комисия планира ново антитръстово разследване срещу Meta Platforms по повод внедряването на функции за изкуствен интелект в месинджър приложението WhatsApp, съобщава Financial Times. Това разследване отразява нарастващия контрол на ЕК върху използването на генеративен изкуствен интелект от водещите технологични компании на големите им платформи.

Комисията трябваше да започне разследване за това как базираната в Калифорния компания е интегрирала своята система Meta AI в услугата за съобщения по-рано тази година, според неназовани европейски служители, цитирани от финансовото издание. Чатботът и виртуален асистент Meta AI е вграден в интерфейса на WhatsApp от март 2025 г. на европейските пазари.

Пред агенция Reuters компанията заяви, че не е получила подробности за разследването и посочи по-ранно изявление на WhatsApp относно започнало италианско разследване, което отхвърли като "неоснователно".

Италианският антитръстов регулатор започна разследване през юли по твърдения, че Meta е използвала пазарната си мощ, като е интегрирала инструмент с изкуствен интелект в WhatsApp, пише БНР. Разследването беше разширено през ноември, за да се проучи дали Meta е злоупотребила допълнително с господството си, като е блокирала конкурентни чатботове с изкуствен интелект в платформата за съобщения.

Според Financial Times се очаква комисията да обяви разследването през следващите дни, въпреки че времето може да се промени. Разследването ще се проведе съгласно традиционните антитръстови правила, а не съгласно Закона за цифровите пазари на ЕС (DMA), знаковото законодателство на блока, което в момента се използва за проверка и на други технологични гиганти като Amazon и облачните услуги на Microsoft за потенциални ограничения на техните платформи.

На този етап Европейската комисия е отказала да коментира информацията пред Financial Times и Reuters.

