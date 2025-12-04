Каква е цената на най-търсените риби за Никулден?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Голям стопански имот в българска община излиза на търг за 620 000 лева
Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари
Проверка на bTV Бизнес Новините показва как вървят цените на рибата за празника
Традицията да се яде шаран на 6 декември произхожда от легендата за Свети Николай Чудотворец – един от най-почитаните християнски светци и покровител на рибарите, моряците, банките и банкерите. Празникът влияе върху потреблението на риба в началото на декември, когато продуктът се превръща в една от най-търсените стоки в търговските вериги.
В седмицата на Никулден магазините разширяват асортимента, а разликите в цените на различните видове риба остават важен ориентир за домакинствата. За да проследи актуалните нива, bTV Бизнес Новините провери как вървят цените на рибата в големите магазини.
Шаранът, смятан в легендите за жертвена риба и задължителна за Никулденската трапеза, традиционно трябва да е прясно уловен и с люспи. В големите софийски магазини цената на изчистения цял шаран е между 10 и 15 лв. за килограм – ниво, което практически се запазва спрямо 2024 г., когато по пазарите килограмът се е продавал между 8 и 14 лв.
Освен шаранът, в столицата най-търсени са и други видове риба. Прясната сьомга котлет струва между 35 и 43 лв. за килограм, като един котлет от около 250 грама излиза 8–10 лв. Паламудът тази година се предлага за 15 лв. за килограм, а ципурата – на цени между 18 и 23 лв. за килограм. Сьомговата пъстърва също бележи активно търсене, като цената й варира от 15 до 20 лв. за килограм.
Магазините и заведенията допълват избора с готови ястия – пържен шаран, който струва около 20 лева за половин килограм, както и пълнен шаран по поръчка, където цените варират от 19,90 до 60 лв./кг според рецептата и размера.
В Силистра цената на шарана в местните рибни магазини се движи между 11 и 12 лв. за килограм, което е с 1–2 лв. повече спрямо миналата година, съобщава БТА. Клиентите там активно купуват и сом, който струва около 18 лв. за килограм, както и бяла риба за малко над 20 лв. за килограм.
В Сливен също се отчита поскъпване. Докато през 2024 г. живият шаран е струвал 8,50 лв./кг, тази година цената вече е 10 лв./кг. На пазара се предлагат още лаврак за 23 лв./кг, морски кефал за 12 лв./кг, акула за 15 лв./кг, паламуд за 17 лв./кг, както и пушен паламуд за 19–20 лв./кг. В големите вериги изчистеният пресен шаран се продава за 8,99 лв./кг, а асортиментът включва още пъстърва за 10,99 лв./кг, лаврак за 17,99 лв./кг, пушен шаран, скумрия и различни рибни филета. Част от магазините публикуват и рецепти за пълнен шаран в онлайн платформите си.
В Северозападна България, включително във Видин, шаранът остава най-търсената риба и масово се продава за 10 лв. за килограм. Други предпочитани видове са толстолобът, който се търгува за 6 лв./кг, и белият амур за 10 лв./кг. В големите хипермаркети шаранът в опаковка също се предлага за 8,99 лв./кг.
В Троян шаранът продължава да е първи избор за Никулден. Живият шаран там струва между 11 и 12,50 лв. за килограм – с около лев повече от миналата година. Услугите за почистване и филетиране се таксуват отделно.
„За повечето хора шаранът остава първи избор за празника“, казва Марин Димитров, собственик на два рибни магазина в града. Той уточнява, че цената на дивия и развъдния шаран е еднаква, а най-търсени са екземплярите от 2 до 3 килограма, подходящи за пълнене. В последните дни преди 6 декември поръчките рязко се увеличават.
