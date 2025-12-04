BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67623 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$93,564.3
БГ Бизнес Курсът на еврото за 4 декември 2025 г.

Курсът на еврото за 4 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар отчита понижение в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната европейска валута се котира за 1,1657 долара, или 0,11 на сто над нивото на затваряне вчера, когато по време на търговията достигна шестседмичен връх.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

