Курсът на еврото за 4 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Голям стопански имот в българска община излиза на търг за 620 000 лева
Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари
Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото спрямо щатския долар отчита понижение в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната европейска валута се котира за 1,1657 долара, или 0,11 на сто над нивото на затваряне вчера, когато по време на търговията достигна шестседмичен връх.
