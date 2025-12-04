Курсът на еврото за 4 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар отчита понижение в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1657 долара, или 0,11 на сто над нивото на затваряне вчера, когато по време на търговията достигна шестседмичен връх.

