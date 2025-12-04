BGN → EUR
1 USD
1.67623 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$93,564.3
Технологии ЕС забранява колите с прибиращи се дръжки на вратите

ЕС забранява колите с прибиращи се дръжки на вратите

Технологии

bTV Бизнес екип

Каква е причината?

Европейският съюз е все по-загрижен относно електрически прибиращите се дръжки на вратите в съвременните автомобили. Това, което преди няколко години бе възхвалявано като символ на иновации и аеродинамична ефективност, сега се оказва потенциална опасност. След серия от фатални инциденти, включително скорошна трагедия в Китай с участието на Xiaomi SU7 и запален автомобил Tesla в Германия, при който загинаха трима души, европейските регулатори разследват дали тези дръжки на вратите все още отговарят на стандартите за безопасност.

Номер едно сме в ЕС по ръст в продажбите на хибридни коли

Инцидентът в Китай, при който шофьор загина в горящ автомобил, защото електрическите дръжки спряха да работят, предизвика международно възмущение, пише "24 часа". Китайското правителство реши още през септември, че тези системи ще бъдат забранени от 2027 г.

Причината е, че са ненадеждни в аварийни ситуации и допринасят малко за производителността на автомобила. Сега изглежда, Tesla също има проблеми заради прибиращите се изцяло дръжки.

Няколко организации, включително RDW (Нидерландската агенция за превозни средства) и Европейският съвет за безопасност на транспорта (ETSC), се застъпват за по-строги разпоредби и задължително механично аварийно отваряне. Според Антонио Авеносо, директор на ETSC, проблемът вече не е теоретичен. “Вече видяхме няколко инцидента в Европа, при които хора останаха заклещени в колите при катастрофи. Вратите, които вече не реагират на електронни сигнали, могат да означават разликата между живота и смъртта.”

Той посочва, че след сблъсък или късо съединение захранването на автомобила често прекъсва, което води до неизправност на електрическите механизми. “Дори службите за Спешна помощ са се затруднили да извадят хората в някои случаи.”

