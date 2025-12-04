Курсът на долара за 4 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Голям стопански имот в българска община излиза на търг за 620 000 лева
Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари
Към днешна дата доларът се продава за 1,67623 лева.
Единната европейска валута се котира за 1,1657 долара, или 0,11 на сто над нивото на затваряне вчера, когато по време на търговията достигна шестседмичен връх.
Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1668 долара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари
Офисът е оборудван със собствено кино и йога студиа
Служители работят по 40 часа седмично, но понякога се налага да отделят по 18–19 часа без прекъсване за решаване на критичен проблем