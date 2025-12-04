Курсът на долара за 4 декември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,67623 лева.

Единната европейска валута се котира за 1,1657 долара, или 0,11 на сто над нивото на затваряне вчера, когато по време на търговията достигна шестседмичен връх.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1668 долара.

