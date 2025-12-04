BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на долара за 4 декември 2025 г.

Курсът на долара за 4 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,67623 лева

Единната европейска валута се котира за 1,1657 долара, или 0,11 на сто над нивото на затваряне вчера, когато по време на търговията достигна шестседмичен връх.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1668 долара.

