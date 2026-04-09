ЕК съветва страните членки да започна да запълват газохранилищата за зимата

Очаква се войната в Близкия изток да има „дълготрайно“ въздействие върху пазарите на газ

Координационната група за газа на Европейската комисия, която се срещна в четвъртък, за да обсъди въздействието на покачването на цените на синьото гориво заради конфликта в Близки изток, не вижда никакъв риск за доставките, въпреки че очаква дълготрайни последици, заяви европейски служител, цитиран от Ройтерс и "Файненшъл таймс".



"Войната в Близкия изток ще има "дълготрайно" въздействие върху пазарите на газ и държавите членки трябва да започнат да се подготвят за зимата, като започнат отрано да зареждат хранилищата си за съхранение. Важно е да се започне подготовката за зимата. ЕС вече има времето и инструментите да предвиди предизвикателствата и да се подготви по съответния начин", посочи той след днешна среща на енергийни експерти от държавите членки.

"Ранното инжектиране на синьо гориво в газохранилищата е много положително развитие, което може да помогне да се избегне "лятната треска" в края на лятото", добави той.

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от БНР, посъветва държавите членки да запълнят газохранилищата до 80% до ноември, а не до 90%, и да започнат постепенно да попълват хранилищата като начин за намаляване на търсенето на газ през лятото.