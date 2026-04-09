БГ Бизнес Българска компания влиза в германския борсов индекс SDAX

Българска компания влиза в германския борсов индекс SDAX

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това е първата българска компания в този индекс

„Шелли Груп“ ще бъде включен в SDAX и по този начин ще стане част от семейството на германските индекси DAX, считано от 10 април 2026 г., съгласно обявеното от доставчика на индекси STOXX в рамките на коригиране на индексите, съобщават от компанията.

SDAX включва 70-те най-големи компании на германския капиталов пазар под DAX и MDAX, въз основа на пазарна капитализация на свободно търгуемите акции и обем на търговия.

Шведи придобиха компаниите на двама успешни българи

Включването на Шелли Груп в SDAX е резултат от последователно изпълняваната стратегия за капиталовия пазар на компанията. Чрез вторичното листване на Премиум сегмента на Франкфуртската фондова борса през ноември 2021 г., началото на търговия на XETRA през април 2024 г. и целенасоченото увеличаване на дела на свободно търгуемите акции чрез пласиране от страна на основателите на компанията, Шелли Груп систематично е изградила основата за включване в индекса и понастоящем отговаря на съответните критерии за влизане в SDAX.

Шелли Груп е сред динамично развиващите се доставчици на решения за умен дом и автоматизация на сгради в световен мащаб. За финансовата 2025 г. компанията е реализирала консолидирани приходи от 149,7 милиона евро, което представлява ръст от повече от 40% на годишна база.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

