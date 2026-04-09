Българска компания влиза в германския борсов индекс SDAX

Това е първата българска компания в този индекс

„Шелли Груп“ ще бъде включен в SDAX и по този начин ще стане част от семейството на германските индекси DAX, считано от 10 април 2026 г., съгласно обявеното от доставчика на индекси STOXX в рамките на коригиране на индексите, съобщават от компанията.

SDAX включва 70-те най-големи компании на германския капиталов пазар под DAX и MDAX, въз основа на пазарна капитализация на свободно търгуемите акции и обем на търговия.

Включването на Шелли Груп в SDAX е резултат от последователно изпълняваната стратегия за капиталовия пазар на компанията. Чрез вторичното листване на Премиум сегмента на Франкфуртската фондова борса през ноември 2021 г., началото на търговия на XETRA през април 2024 г. и целенасоченото увеличаване на дела на свободно търгуемите акции чрез пласиране от страна на основателите на компанията, Шелли Груп систематично е изградила основата за включване в индекса и понастоящем отговаря на съответните критерии за влизане в SDAX.

Шелли Груп е сред динамично развиващите се доставчици на решения за умен дом и автоматизация на сгради в световен мащаб. За финансовата 2025 г. компанията е реализирала консолидирани приходи от 149,7 милиона евро, което представлява ръст от повече от 40% на годишна база.