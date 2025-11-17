ЕК повиши прогнозата за растежа на ЕС и очаква стабилна инфлация през 2025 г.

ЕК отчита, че растежът през първите три тримесечия на 2025 г. е надминал очакванията

Европейската комисия прогнозира, че брутният вътрешен продукт на ЕС ще нарасне с 1,4% както през 2025 г., така и през 2026 г., като се очаква леко ускорение до 1,5% през 2027 г., според публикуваните днес Есенни икономически прогнози. За еврозоната тенденцията е сходна – растеж от 1,3% за 2025 г., 1,2% за 2026 г. и 1,4% през 2027 г.

Снимка: iStock

Оценките за настоящата година са по-високи, а за следващата малко по-ниски спрямо Пролетните прогнози на ЕК. Тогава се очакваше БВП на ЕС да нарасне с 1,1% през 2025 г. и 1,5% през 2026 г., а за еврозоната – съответно 0,9% и 1,4%, предава БТА.

Инфлацията в еврозоната се очаква да продължи да отслабва – до 2,1% тази година (при 2,3% в пролетната прогноза) и да се задържи около 2% през прогнозния период. За ЕС инфлацията се прогнозира на 2,5% тази година (при 2,3% през май) и да се забави до 2,1% и 2,2% през следващите две години.

ЕК отчита, че растежът през първите три тримесечия на 2025 г. е надминал очакванията. Първоначално добрите резултати се дължаха на скока в износа заради очаквано увеличение на митата, но икономиката на ЕС продължи да расте и през третото тримесечие. В перспектива се прогнозира умерено разширяване на икономическата активност въпреки предизвикателната външна среда.

Снимка: iStock

Заетостта продължава да расте умерено, въпреки че темпът на растеж започна да се забавя през 2022 г. и през първата половина на 2025 г. ЕС е създал 380 000 нови работни места, като прогнозата е за 0,5% увеличение на заетостта през 2025 и 2026 г. и 0,4% през 2027 г. Равнището на безработицата се очаква да намалее от 5,9% през 2025 и 2026 г. до 5,8% през 2027 г.

Растежът на заплатите в ЕС ще се забави, но ще остане над инфлацията, подобрявайки леко покупателната способност на домакинствата. Общият бюджетен дефицит на ЕС се прогнозира да се повиши от 3,1% от БВП през 2024 г. до 3,4% през 2027 г., отчасти поради увеличението на разходите за отбрана от 1,5% до 2% от БВП. Съотношението на дълга към БВП ще нарасне от 84,5% през 2024 г. до 85% през 2027 г., а в еврозоната – от около 88% до 90,4%, като четири държави членки се очаква да имат дълг над 100% от БВП.

Рисковете за растеж са предимно надолу. Несигурността в търговската политика, евентуално геополитическо напрежение, колебания на финансовите пазари и вътрешнополитическа нестабилност могат да ограничат икономическата активност. Честите климатични бедствия също представляват заплаха. В същото време напредъкът по реформите, програмата за конкурентоспособност, увеличените разходи за отбрана и новите търговски споразумения могат да подкрепят растежа повече от очакваното.

