БГ Бизнес ЕС отпуска средства на България за развитие на зарядни станции

ЕС отпуска средства на България за развитие на зарядни станции

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

България и Румъния общо ще получат 7,86 млн. евро за 88 зарядни станции

Европейската комисия съобщи днес, че е одобрила 70 проекта в ЕС за над 600 милиона евро, насочени към развитието на алтернативни горива и намаляване на замърсяването от автомобилите. Данните показват, че България участва в два от тези проекти и ще получи средства за осигуряване на електрозарядни станции за леки и тежкотоварни автомобили.

По единия от проектите България и Румъния общо ще получат 7,86 млн. евро за 88 зарядни станции за камиони с мощност от поне 150 КВтч и 87 станции с мощност по 350 КВтч, разположени на 25 места.

Как ще се промени заплащането на нощния труд от 2026 г.?

По втория проект за 7,38 млн. евро нашата страна ще получи средства заедно с Хърватия и Полша за изграждане на общо над 200 зарядни станции. Предвижда се у нас да бъдат създадени 23 зарядни станции по продължение на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

В столичен квартал строят детска градина за 10,2 млн. лева

ЕС работи за завършване на основната част от TEN-T с най-важните връзки между големите градове до 2030 г., а разширената основна мрежа - през 2040 година. Очаква се всички региони на ЕС да имат връзка с основната мрежа до 2050 година.

