Интервю с ChatGPT: Прогноза на чата за влизането ни в еврозоната

ChatGPT влиза в ролята на финансов експерт

Остават 45 дни до моментът, в който страната ни официално ще приеме еврото. През декември се очаква това да е най-обсъжданата теми в България. За да разберем какви са анализите на изкуствения интелект, въведохме промпт на ChaGPT, в който му казахме да влезе „в обувките“ на финансов експерт, който е шеф на голяма банка. Ето какви отговори даде той (без редакционна намеса):

Как ще се отрази приемането на еврото?

Присъединяването към еврозоната обикновено носи няколко ефекта:

Стабилност на валутата – премахването на валутния риск с еврото ще улесни търговията и инвестициите.

Икономическа интеграция – ще се улесни достъпът до финансови пазари и еврофинансиране.

Психологически ефект върху инфлацията – хората често очакват поскъпване, когато се преминава към евро, което може да засили краткосрочните инфлационни очаквания.

Кое ще поскъпне най-много?

Исторически при преминаване към еврото най-видимо се увеличават цените на:

Храни и битови стоки – особено в малките магазини и заведения за хранене.

Услуги, свързани с ежедневния живот – фризьори, таксита, ресторанти, кафенета.

Данъчни и административни услуги – заради закръгляване и преизчисляване на таксите.

Секторите като имоти и индустриални стоки обикновено се движат по-бавно и по-малко драматично.

Ще има ли увеличение на необслужените кредити?

В краткосрочен план рискът леко се увеличава, особено ако инфлацията расте бързо и доходите не следват. В дългосрочен план банките вече ще се адаптират към стабилната валута и прозрачни лихви, което би ограничило необслужените кредити.

Ще има ли увеличение на лихвите по кредитите?

Краткосрочно: възможно е леко повишение заради инфлационни очаквания и преминаване към стандарти за кредитиране в евро. Средносрочно: лихвите ще се стабилизират, защото България ще следва политика на Европейската централна банка.

Кой ще е най-големият проблем на българина през 2026 г.?

Най-вероятно покупателната способност и разходите за ежедневни стоки и услуги, особено ако доходите не растат в крак с евентуалното поскъпване при прехода към еврото. Втори по важност проблем може да е достъпът до качествени услуги, като здравеопазване и образование, които също могат да поскъпнат.

Ще продължи ли българинът да има висока покупателна способност след еврото?

Ако доходите на населението нарастват с ръста на цените, покупателната способност може да се запази. Исторически, в страни като Словения и Литва, преходът към еврото доведе до временен спад в усещането за покупателна способност, но след 1–2 години ситуацията се стабилизира.

Извод: приемането на еврото ще донесе дългосрочна стабилност и интеграция, но в краткосрочен план българинът може да усети повишаване на някои стоки и услуги и известен натиск върху доходите.

