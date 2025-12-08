ЕК иска да ограничи износа на отпадъци от редкоземни магнити от началото на 2026 г.

Целта е да се стимулира рециклирането в рамките на Европейския съюз

Европейската комисия съобщи, че от началото на 2026 г. ще бъдат въведени ограничения за износа на отпадъци и скрап от редкоземни постоянни магнити с цел стимулиране на рециклирането в рамките на Европейския съюз. Мярката е част от пакета REsourceEU, който има за цел да намали зависимостта на блока от Китай, предаде Reuters.

Според Комисията рециклирането би могло да покрие около 20 на сто от настоящото търсене на постоянни магнити в ЕС, оценявано на приблизително 20 000 тона годишно. Постоянните магнити са от критично значение за производството на електрически превозни средства, отбранителната индустрия и енергията от възобновяеми източници.

Европейската комисия посочи, че в следващите дванадесет месеца ще мобилизира 3 милиарда евро (3,50 милиарда долара) за стратегически проекти за суровини, които могат да осигурят производство в краткосрочен план. Според проект на предложение, цитиран от Bloomberg, финансирането ще бъде осигурено от различни европейски програми. Една от тях се очаква да предостави 2 милиарда евро през 2026–2027 г. за инвестиции, свързани със суровини, а друг европейски фонд ще осигури 700 милиона евро през следващата година за развитие на вериги за доставки и за технологии, благоприятни за климата.

Ангажиментите са част от по-широкия план REsourceEU, който предвижда създаването на Европейски център за критични суровини. Центърът ще подпомага насочването на инвестиции, натрупването на запаси, координирането на съвместни покупки и задържането на повече суровини в рамките на ЕС чрез рециклиране и повторна употреба.

Мерките отразяват нарастващото безпокойство в Европа относно готовността на Китай да използва контрола си върху ключови суровини като инструмент за натиск. Пекин въведе ограничения върху износа на редкоземни минерали, което засили опасенията на индустрията по света относно прекомерната зависимост от китайските доставки. Китай временно забрани и износа на чипове, използвани в автомобилостроенето, към холандската фирма Nexperia BV, което предизвика притеснения за възможни производствени прекъсвания.

„Нашият отговор трябва да съответства на мащаба на рисковете, пред които сме изправени. Европа вече не може да действа по същия начин. Научихме този урок по болезнен начин с енергията и няма да го повторим с критичните материали“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през октомври, когато представи подготвяния пакет.

Публикуването на плана ще бъде придружено от ангажименти на Европейската инвестиционна банка и държавите членки да предоставят финансова подкрепа за четири проекта, насочени към стабилизиране на достъпа на ЕС до суровини, предаде БТА. Сред тях са мина в Гренландия, която снабдява отбранителната промишленост, и проект за добив на литий в Чехия.

Планът включва и обещание Европейската инвестиционна банка да осигурява по 2 милиарда евро годишно за стимулиране на вътрешния пазар на ЕС за критични материали.

Новият център за критични суровини, който трябва да започне работа през 2026 г., е моделиран по образец на японска държавна структура, която наблюдава енергийния и металния сектор. Япония от десетилетия разработва политики за намаляване на зависимостта си от китайските доставки — подход, който служи като вдъхновение за ЕС, отбелязва Bloomberg.

