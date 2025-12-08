Кои бизнес училища в Eвpoпa ocигypявaт нaй-виcoĸи зaплaти cлeд диплoмиpaнe?

В един от унивеситетите се наблюдава 173% ръст след завършване

Бизнес образованието в Европа продължава да се променя динамично, а последната класация на Financial Times очертава ясно кои институции водят надпреварата.

Европейският институт по управление на бизнеса (INSEAD) оглавява класацията на Financial Times за най-добрите бизнес училища в Европа за втора поредна година. След него се подреждат още едно френско учебно заведение – HEC Paris, както и London Business School. В същото време University of Oxford: Saïd и University of Cambridge: Judge заемат по-задни позиции – съответно 14-о и 22-ро място, докато Imperial Business School и Trinity College са още по-назад – на 39-а и 43-а позиция.

Снимка: Getty Images / iStock

Класацията оценява програмите МiМ, MBA и ЕМВА, като взема предвид възнагражденията след дипломиране, дела на жените сред преподавателите и студентите, както и процента на чуждестранните участници. Въпреки лидерството на INSEAD, именно завършилите италианското SDA Bocconi School of Management получават най-високи средни годишни заплати – около 217 хил. долара, с приблизително 8 хил. повече от възпитаниците на френския институт. След тях се нарежда London Business School с 214,8 хил. долара.

В магистърските програми по управление най-високи възнаграждения получават завършилите HEC Paris – над 141 хил. долара годишно. Следва ги University of St. Gallen, а след това INSEAD и германското WHU – Otto Beisheim School of Management. При специализираните програми по бизнес администрация води Skema Business School, чиито възпитаници достигат над 394 хил. долара, като University of Oxford: Saïd остава само с около 4 хил. долара по-ниско.

Снимка: Getty Images / iStock

По отношение на ръста на заплатите най-сериозно увеличение – 173% – се наблюдава при завършилите испанското Esade Business School. Значителни ръстове отчитат и IESE Business School (139%) и HEC Paris (136%). Специализираните програми по бизнес администрация имат по-умерен растеж, но Skema Business School отново води със 120%, следвана от ESCP Business School (112%), Kedge Business School (111%) и London Business School (87%). Най-нисък ръст се отчита при магистрите по управление, макар завършилите полския Kozminski University да достигат 94%, а Luiss University в Италия – 80%.

Най-близките до България университети в класацията са истанбулските Sabancı Business School (53-то място) и Koç University Graduate School of Business, разположено пет места по-надолу. Любопитно е, че завършилите ЕМВА там получават значително по-високи заплати от много институции, които се намират по-напред в списъка, като в някои случаи доходите достигат около 355 хил. долара.

Следващото най-близко до нас учебно заведение е University of Ljubljana, School of Economics and Business, на 65-о място. Класацията подчертава, че най-високи средни доходи имат завършилите специализираните програми по бизнес администрация, докато магистрите по управление остават с около три пъти по-ниски възнаграждения и по-слаб потенциал за растеж, за разлика от динамично развиващата се област на бизнес администрацията.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN