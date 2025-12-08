Бюджетът губи 570 млн. лв. от нерегистрирано гориво

Българите имат повече коли, но шофират по-малко

Съвместният анализ на сдружение „Българска петролна и газова асоциация“, „Център за изследване на демокрацията“, Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“ показва, че „сивият сектор“ при горивата в България остава значителен, въпреки известното намаляване на финансовите щети след пика на пандемията.

Това е второто мащабно проучване на нерегистрираното гориво в България, след пилотния анализ през 2020 г., чиято цел е да даде максимално пълна и обективна оценка на пазара. За изготвянето му са използвани:

- Статистически данни от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ (за броя на движещите се МПС);

- Данни за средния пробег на МПС от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (преминали технически преглед автомобили);

- Данни от „Националното тол управление“ към АПИ; - Информация от НАП и Агенция „Митници“;

- Национално представително социологическо изследване сред водачите на МПС в страната.

Основни данни и изводи от доклада:

- Автопаркът се увеличава устойчиво, достигайки 3,83 млн. автомобили през 2024 г.

-Хората шофират по-малко и се наблюдава спад в средния пробег

- Ключов фактор е скокът на транзитния трафик – с близо 45% повече чужди превозни средства преминават през страната спрямо 2019 г.

Брой на МПС, движещи се легално в България и среден пробег в километри 2019 -2024 г.

Мащаб на проблема:

•12,39% от горивото, потребено в България през 2024 г., е нерегистрирано.

•Това се равнява на 659 млн. литра, за които не са платени налози. -

Финансова щета:

• Загубите за бюджета от неплатени акциз и ДДС се оценяват на 558 млн. лв за годината

Най-рискови горива:

• Основният дял на нелегалния пазар се пада на дизела – 612 млн. литра (16,32% от потреблението му е в сивия сектор).

При бензина делът е значително по-малък (5,79%).

Експертите отхвърлят тезата, че основната част от нелегалното гориво идва от безмитните бензиностанции от Турция или от злоупотреби със субсидирано земеделско гориво. Основната хипотеза на изследването е, че незаконните продажби се реализират и през високооборотни бензиностанции чрез заобикаляне на електронните системи с фискална памет (ЕСФП) на НАП; както и ведомствени обекти в различни сфери на икономическия живот (напр. строителството, извънпътната техника и др.).

