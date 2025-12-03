Ето до кога работещите родители могат да заявят данъчни облекчения за деца чрез работодателя

Няма промени в размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2025 година

Данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания, които се ползват през работодателя, могат да бъдат заявени от работещите родители чрез подаване на декларация в срок до 31 декември 2025 година, съобщиха от Националната агенция за приходите. В случай, че родителите изберат да подадат декларацията през работодателя, възстановяването на данъка става в срок до края на януари 2026 година.

От приходната агенция уточняват, че няма промени в размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2025 година, като те се запазват същите като през предходната година.

Сумите, които може да бъдат възстановени, са в зависимост от броя на децата. За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6000 лв., а сумата за получаване е до 600 лв., за две - 12000 лв. и сума за получаване до 1200 лв., за три и повече - 18 000 лв. със сума за получаване до 1800 лева.

За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1200 лева. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите.

Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите да проверят онлайн с персонален идентификационен код данъчната си сметка за задължения преди да ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

Освен през работодател, другият начин за ползване на данъчните облекчения е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 30 април 2026 г. или от 1 март до 30 юни за лицата, извършващи дейност като търговец, включително едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като такива.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2025 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Хората без доходи, или само с необлагаеми, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, ако отговаря на изискванията., се посочва в съобщението.

Данъчните облекчения за деца се ползват от стотици хиляди родители, сочат данните на НАП, като през миналогодишната данъчна кампания младите хора са успели да си върнат над 400 млн. лева от данък общ доход, припомня БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN