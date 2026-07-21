×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1426 BGN
Петрол
83.04 $/барел
Bitcoin
$65,500.2
Последвайте ни
1 USD
1.1426 BGN
Петрол
83.04 $/барел
Bitcoin
$65,500.2
БГ Бизнес Дума на деня: Привилегировани акции

Дума на деня: Привилегировани акции

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво са "привилегированите акции"?

Привилегированите акции са вид ценни книжа, които дават на притежателите си определени предимства спрямо обикновените акционери. Основното им преимущество е правото на гарантиран или предварително определен дивидент, който обикновено се изплаща с предимство пред дивидентите на обикновените акции. При ликвидация на дружеството притежателите на привилегировани акции също имат по-висок приоритет при получаване на остатъчните активи.

За разлика от обикновените акции, привилегированите акции често не предоставят право на глас или това право е ограничено. Те съчетават характеристики както на акции, така и на облигации, тъй като осигуряват по-предвидим доход, но обикновено не дават същото участие в управлението и потенциалното увеличение на стойността на компанията.

Компаниите издават привилегировани акции като начин за набиране на капитал, без да увеличават значително влиянието на нови акционери върху управлението. За инвеститорите те могат да бъдат привлекателни заради по-стабилните плащания и по-ниския риск спрямо обикновените акции, но същевременно носят риск, свързан с финансовото състояние на дружеството и възможността дивидентите да не бъдат изплатени при определени условия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Изгодна сделка или скъп капан? Какво не казват брокерите за имотите със статут на „офис“
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата