Дума на деня: Привилегировани акции

Какво са "привилегированите акции"?

Привилегированите акции са вид ценни книжа, които дават на притежателите си определени предимства спрямо обикновените акционери. Основното им преимущество е правото на гарантиран или предварително определен дивидент, който обикновено се изплаща с предимство пред дивидентите на обикновените акции. При ликвидация на дружеството притежателите на привилегировани акции също имат по-висок приоритет при получаване на остатъчните активи.

За разлика от обикновените акции, привилегированите акции често не предоставят право на глас или това право е ограничено. Те съчетават характеристики както на акции, така и на облигации, тъй като осигуряват по-предвидим доход, но обикновено не дават същото участие в управлението и потенциалното увеличение на стойността на компанията.

Компаниите издават привилегировани акции като начин за набиране на капитал, без да увеличават значително влиянието на нови акционери върху управлението. За инвеститорите те могат да бъдат привлекателни заради по-стабилните плащания и по-ниския риск спрямо обикновените акции, но същевременно носят риск, свързан с финансовото състояние на дружеството и възможността дивидентите да не бъдат изплатени при определени условия.