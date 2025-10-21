Една от най-известните авиокомпании ще приема плащания с криптовалута

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Една от най-известните авиокомпании в света – Emirates, подписа предварително споразумение с платформата Crypto.com, което ще позволи на пътниците й да плащат услугите си с криптовалута, съобщи компанията, цитирана от Reuters.
Партньорството се очаква да влезе в сила през 2026 г. и е насочено към „по-младите и технологично ориентирани клиенти, които предпочитат дигитални валути“, заяви заместник-президентът и главен търговски директор на Emirates Аднан Казим.
През последните години ОАЕ се превърнаха в един от водещите световни центрове за криптовалути. Все повече компании от сектора откриват офиси или разширяват дейността си там. В страната вече е възможно плащане с криптовалута в области като недвижими имоти, образование и транспорт.
В Дубай, където през 2022 г. бе създаден регулаторният орган VARA за надзор на пазара на виртуални активи, свободната зона DMCC вече е дом на над 650 крипто компании.
Emirates не е първата авиокомпания, която се насочва към дигитални разплащания. През май Air Arabia, регистрирана на борсата в Дубай, обяви, че ще приема монетата AE Coin, обезпечена с дирхама на ОАЕ, за резервации на полети.
