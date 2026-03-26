Една година мита: Кой спечели и кой загуби най-много от тарифите на Тръмп?

Тарифната политика не е доведела до срив на световната търговия

Най-големите печеливши и губещи от тарифната война се открояват на фона на рязко нарастващата търговия, свързана с изкуствения интелект. Доклад, публикуван този месец от McKinsey Global Institute, представя едно от най-задълбочените обобщения на търговската война от миналата година и поставя под съмнение почти всички първоначални прогнози. Почти година измина от т.нар. „Ден на освобождението“, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви „реципрочни тарифи“ срещу над 50 държави.

Погледнато в ретроспекция, тарифната война не доведе до срив на световната търговия. Напротив, според доклада „Геополитика и геометрия на световната търговия“, глобалният обмен е нараснал по-бързо от световната икономика, въпреки най-високите американски мита от времето на Втората световна война насам. Вносът в САЩ и износът на Китай достигат рекордни стойности, което показва, че търговията се е преструктурирала, но не и разрушила, предава Еuronews.

Според един от авторите, Тиаго Девеса, най-съществената промяна през 2025 г. е спадът в директната търговия между САЩ и Китай, който достига около 30%, като приблизително 130 милиарда долара от китайския износ към САЩ са изчезнали. В същото време САЩ пренасочват доставките си към Югоизточна Азия, където страни като Виетнам, Тайланд и Малайзия увеличават износа си с близо 14% и поемат част от производствените вериги. Индия също засилва ролята си, особено при смартфоните, компенсирайки значителна част от намаления внос от Китай.

Въпреки това Китай успява да увеличи общия си търговски излишък, като се ориентира към доставки на индустриални компоненти и капиталови стоки за развиващи се пазари. За да остане конкурентоспособен, страната намалява цените на потребителските стоки с около 8%. В САЩ обаче се наблюдава разминаване между политическите обещания и реалните резултати – въпреки тарифите, търговският дефицит остава почти непроменен, макар и с известно намаление спрямо предходната година.

Една от областите, в които САЩ ясно печелят, е изкуственият интелект. През 2025 г. страната осигурява около половината от новия капацитет на центровете за данни в света и стимулира търсенето на свързани технологии. Търговията с продукти за изкуствен интелект се превръща в основен двигател на растежа, като износът на такива стоки формира приблизително една трета от общото увеличение. Полупроводниците, сървърите и мрежовото оборудване са сред най-търсените компоненти, особено от големите технологични компании, които инвестират масово в инфраструктура.

За Европейски съюз ситуацията е по-сложна, тъй като блокът е изправен пред т.нар. „двоен натиск“. Търговският дефицит с Китай се увеличава, докато излишъкът със САЩ намалява. Автомобилният сектор е сред най-засегнатите – износът към САЩ спада със 17%, а към Китай с над 30%, докато китайските електромобили навлизат масово на европейския пазар. В отговор ЕС се стреми да диверсифицира търговските си партньорства чрез нови споразумения с пазари като Индия, Меркосур и Австралия, макар че ефектът от тях ще се прояви по-скоро в дългосрочен план, отколкото като незабавно решение.

