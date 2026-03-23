Цените на петрола се сринаха с над 13% след решението на Тръмп да отложи ударите срещу Иран

Сортът Brent достигна приблизително 96 долара за барел

Цените на петрола се понижиха рязко с над 13% на международните пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви временно отлагане на планираните военни удари срещу иранската енергийна инфраструктура, предаде Reuters. Решението е взето в контекста на активни дипломатически преговори между Вашингтон и Техеран, насочени към намаляване на напрежението в региона.

Сортът Brent отчете спад от около 15% и достигна приблизително 96 долара за барел, докато американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с близо 13,5% до около 85 долара за барел. Понижението идва след период на значително поскъпване, породено от ескалацията на конфликта в Близкия изток.

В официално изявление Тръмп съобщи, че е разпоредил отлагане на военните действия за срок от пет дни, като подчерта, че през това време ще продължат интензивни разговори за "пълно разрешаване на конфликта". По думите му последните контакти между двете страни са били "конструктивни и продуктивни".

Военният конфликт, който вече навлиза в четвъртата си седмица, оказва сериозно влияние върху глобалните енергийни пазари. От началото му цените на петрола са се повишили с над 60%, достигайки около 112 долара за барел, преди да последва рязката корекция след последните политически сигнали.

Ключов фактор за нестабилността остава Ормузкият проток – стратегически маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Нарушенията в корабоплаването и атаките срещу енергийна инфраструктура в региона засилиха опасенията от сериозен недостиг на суровини.

Ефектите от кризата вече се усещат и в глобален мащаб. Държави, зависими от внос на петрол, като Индия, отчитат значителни спадове в доставките заради затрудненията в Близкия изток и намаления износ от ключови производители.

Въпреки временното успокояване на пазарите, анализаторите предупреждават, че ситуацията остава нестабилна. Перспективите за цените на петрола ще зависят в голяма степен от развитието на дипломатическите усилия и евентуалната деескалация на конфликта през следващите дни.

