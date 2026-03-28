Един от най-красивите храмове в света пази изненадваща тайна - ето каква

Разположен върху скалист надвес, богато украсеният будистки храм предлага впечатляваща гледка към морето и е сред най-предпочитаните места за наблюдение на изгрева в Пусан – втория по големина град в Южна Корея. Хедонг Йонггунгса обаче е нещо повече от просто религиозен обект – той се е превърнал в символ на града и водеща туристическа атракция. Контрастът между белите статуи, суровите скали и разбиващите се вълни създава силно визуално въздействие, като мястото е избрано според принципите на пунгсу дзири – корейски еквивалент на фън шуй, според който разположението между планина и море носи късмет.

Храмът е добре познат и в социалните мрежи, където се е превърнал в разпознаваем образ, сравним със световни символи като Харбър Бридж в Сидни или Статуята на свободата в Ню Йорк. Туристите често идват именно заради възможността да направят впечатляващи снимки, като повечето предпочитат посещение през деня. Туристическите гидове вече редовно помагат на посетителите да уловят най-добрите кадри, включително като им показват най-подходящите места и ъгли, предава CNN.

Тенденция отразява промените в туризма в Южна Корея през последното десетилетие, движени от т.нар. „корейска вълна“ – глобалната популярност на K-pop, K-драмите и козметичните продукти. Преди пандемията от COVID-19 пазарът е бил доминиран от пакетни пътувания, но постепенно се е насочил към индивидуални турове, при които туристите търсят повече свобода и персонализирани преживявания.

Пусан, известен и като „Градът на киното“ заради международния си филмов фестивал, привлича посетители от попкултурата и не само. Хедонг Йонггунгса се отличава сред множеството будистки храмове в страната с уникалното си разположение на самия морски бряг. Туристите, които посещават града, често са по-млади, по-независими и търсят по-задълбочено изживяване, разчитайки на местни експерти да им покажат по-скритите места.

Хедонг Йонггунгса е основан през XIV век и е посветен на богинята на състраданието Гвансеум-босал, чиято статуя гледа към морето. Храмът включва символични елементи като четири каменни лъва, представящи различни човешки емоции, както и 108 стъпала и фигури от китайския зодиак. Освен духовно място, той е и светилище за молитви за безопасност – първоначално за рибарите, а днес и за хората по пътищата. През вековете част от комплекса е бил разрушаван и възстановяван, а съвременният му вид се оформя през XX век.

