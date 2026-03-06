Южна Корея сключи сделка за суров петрол с ОАЕ

Иран твърди, че в момента контролира стратегическия Ормузки проток

Южна Корея сключи споразумение за доставка на около четири милиона барела петрол от Обединените арабски емирства, за да гарантира енергийните си доставки. Решението идва на фона на напрежението на енергийните пазари след войната на САЩ и Израел срещу Иран, предава БГНЕС.

Иран твърди, че в момента контролира стратегическия Ормузки проток – ключов морски маршрут, през който преминава приблизително една пета от световния суров петрол. Това поражда опасения за възможни затруднения в глобалните доставки на енергийни ресурси.

Снимка: EPA/Reuters

Южна Корея, която е силно зависима от петрола, транспортиран през този пролив, съобщи, че е изпратила танкери, за да си осигури алтернативни доставки на гориво, предаде АФП.

„Планираме незабавно да насочим два петролни танкера под южнокорейски флаг – всеки с капацитет от 2 милиона барела – към алтернативни пристанища в ОАЕ, които не изискват преминаване през Ормузкия проток“, заяви ръководителят на президентската администрация Кан Хун-сик.

Сеул също е получил гаранция, че „до 2 милиона барела от съвместните стратегически резерви, които ОАЕ съхранява в Южна Корея, могат да бъдат предоставени по всяко време при поискване“. Южна Корея е четвъртият по големина вносител на суров петрол в света, като около 70% от внасяния петрол преминава през Ормузкия проток.

