Колко струва един ден в Братислава?

Нашият екип проверява колко би ви струвала кратка почивка в словашката столица

Централна Европа предлага все повече достъпни дестинации за кратки пътувания. Един от по-малко познатите, но популярни градове е Братислава – столицата на Словакия. Разположена на брега на Дунав, градът съчетава стара архитектура и модерни пространства, като е по-достъпна дестинация от големите столици като Виена или Прага. Нашият екип проверява колко би ви струвала кратка почивка в словашката столица.

Снимка: Стефани Боова

Пътуване

Най-удобният начин да стигнете до Братислава е със самолет. Има директни полети от Пловдив, Варна и София, а също така и връзки през Виена, която е само на около 60 км. Полетът от Пловдив до Братислава трае около 1 час и 30 минути, а двупосочните билети варират между 30 и 50 евро, в зависимост от сезона и багажния пакет. Летището се намира на около 10 км от центъра на града и е лесно достъпно чрез автобуси и таксита – еднопосочният билет за автобус е около 1 евро, а такси до центъра струва около 15 евро.

Директни полети има също и от София до Виена, от където можете да хванете автобус до Братислава. Билетите са достъпни, около 6 до 10 евро в посока, спрямо часа на тръгване.

Настаняване

Братислава предлага различни бюджетни хостели и хотели. Нощувка в евтин хотел или хостел започва от 20–25 евро на вечер, докато среден клас хотел в центъра ще ви струва между 40 и 60 евро. За двама за една нощ в комфортен хотел трябва да предвидите около 60–70 евро, а апартаментите под наем често са дори по-изгодни, особено при ранна резервация.

Храна и напитки

Словакия е известна с традиционната си кухня. Обяд в заведение от среден клас струва около 6–8 евро на човек, а вечеря за двама в ресторант с обслужване – между 25 и 35 евро. Опитайте бриндзове галушки (малки кнедли със сирене), традиционната крем супа и различни месни ястия. Печива и сладкиши са лесно достъпни – кроасаните започват от 0,50 евро, кафе в центъра струва около 1,50–2 евро, местната бира – 2–2,50 евро, а бутилка вино в супермаркет – между 5 и 7 евро.

Транспорт и забележителности

Братислава има удобна градска транспортна мрежа – еднократен билет за автобус или тролейбус е около 1,20 евро, а дневна карта струва около 4 евро. Такситата и услугите като Bolt са достъпни, а наемът на кола започва от 15–20 евро на ден.

Сред задължителните места за посещение са Братиславският замък, Старият град с калдъръмените улички и кафенета, Улицата на музикантите и модерните квартали на Дунавския бряг. Градът е и отлична база за еднодневни екскурзии – Виена е само на около час с кола или влак, а замъкът Девин и словашката винена област Мала страна също са близо.

