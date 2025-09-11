ЕЦБ очаква по-висока инфлация, но и по-голям икономически ръст през 2025 г.

Общата инфлация в ЕС се очаква да достигне 2,1%

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви актуализираните си прогнози за инфлацията и икономическия растеж в еврозоната след двудневното си септемврийско заседание.

Според новите оценки общата инфлация (headline inflation) се очаква да достигне 2,1 на сто през 2025 г. спрямо предишната прогноза от 2,0 на сто, дадена през юни. За 2026 г. прогнозата е повишена до 1,7 на сто при 1,6 на сто преди това, а за 2027 г. е леко понижена до 1,9 на сто спрямо предишните 2,0 на сто, предаде БТА.

Инфлацията, изключваща енергийни и хранителни продукти, се очаква да бъде 2,4 на сто. За 2026 г. се очаква тя да спадне до 1,9 на сто, а за 2027 г. до 1,8 на сто.

Икономическият растеж в еврозоната според ЕЦБ ще бъде по-силен от предвижданията през юни. За 2025 г. се очаква увеличение на брутния вътрешен продукт с 1,2 на сто, спрямо прогнозата от 0,9 на сто през юни. От централната банка посочват, че ръстът ще бъде подкрепен от увеличени домакински доходи, както и от разходи за отбрана и инфраструктурни проекти.

Въпреки това перспективите за растеж през 2026 г. бяха леко намалени – прогнозиран е растеж от 1,0 на сто, докато предишната прогноза беше 1,1 на сто. Прогнозата за 2027 г. остава непроменена и се очаква растеж от 1,3 на сто.

ЕЦБ предупреждава, че рисковете за икономическото развитие на еврозоната остават значителни. Сред тях са търговските напрежения, глобалната икономическа несигурност, по-високите разходи за енергийни суровини и нестабилността на веригите за доставки. Освен това по-високите разходи за енергийни суровини и нестабилността на глобалните вериги за доставки също може да окажат влияние върху растежа, се посочва в актуализираната прогноза на централната банка на еврозоната.

