Каква ще е промяната в касовите бележки след влизането в еврозоната?

Влизането на България в еврозоната ще донесе редица промени както за бизнеса, така и за потребителите. Сред тях е и промяна в касовите бележки, които потребителя получава при пазаруване.
В периода на двойно обозначаване общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, издаван вместо фискален/системен бон, в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.
От датата на въвеждане на еврото в Република България всяко лице, което приема плащания, за които е задължено да издаде фискален/системен бон, е длъжно да ги регистрира и отчита в евро и центове.
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) двойното обозначаване на цените (от търговците в нефинансовия сектор) се прилага само по отношение на цените на стоки и услуги, които се предлагат на потребители (физически лица). Това означава, че при сделки между юридически лица цените на стоките и услугите не е необходимо да се обозначават двойно, независимо дали става въпрос за сделки между български фирми, или съответно между българска и чуждестранна фирма. В допълнение към горното, следва се има предвид, че съгласно чл. 15, ал. 3, т. 5 от ЗВЕРБ двойното обозначаване не се прилага за документи по чл. 112, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (тези документи включват 1. фактурата; 2. известието към фактура; 3. протоколът). Това означава, че стойностите във фактурите не следва да се обозначават двойно.
Следва да се има предвид, че когато фактура/кредитно известие се издава под формата на разширен фискален бон/сторно фискален бон, независимо от предвиденото изключение с чл. 15, ал. 3, т. 5, общата крайна сума за плащане трябва да бъде обявена в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.
Следва да се има предвид, че в случаите когато Наредба № 18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин регламентира вместо фискален/системен бон да се издава друг документ, регистриращ плащането, е налице задължение общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, да се обявява в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото. Това се отнася за случаите на документиране с друг документ, регистриращ плащането по чл. 3, ал. 1, изр. второ и чл. 52 от наредбата.
За разлика от фактурите, във фискалния/системния бон (касовата бележка) общата крайна сума, която се заплаща от потребителя следва да се обозначава двойно - и в левове, и в евро в периода на двойно обозначаване на цените , т.е. около 4 месеца преди датата на въвеждане на еврото и през цялата следваща година.
Изискването за двойно обозначаване не се прилага при:
Към изключенията за двойно обозначаване се добавят продажната цена на добавките за гориво, цената на етикети, издавани от електронни везни, цената, визуализирана на автомати и системи на самообслужване, цената, отпечатана върху превозни документи на хартия, цената на книги, учебници и др.
Изключенията за прилагането на изискванията за прилагане на двойното обозначаване не освобождават търговците от задължението за ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо двойно обозначаване на цените на стоките и услугите по друг подходящ начин, който не въвежда потребителите в заблуждение.
