Каква ще е промяната в касовите бележки след влизането в еврозоната?

Еврозоната ще донесе редица промени както за бизнеса, така и за потребителите

Влизането на България в еврозоната ще донесе редица промени както за бизнеса, така и за потребителите. Сред тях е и промяна в касовите бележки, които потребителя получава при пазаруване.

В периода на двойно обозначаване общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, издаван вместо фискален/системен бон, в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.

От датата на въвеждане на еврото в Република България всяко лице, което приема плащания, за които е задължено да издаде фискален/системен бон, е длъжно да ги регистрира и отчита в евро и центове.

Правилата за двойно обозначаване отнасят ли се и за издаването на фактурите?

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) двойното обозначаване на цените (от търговците в нефинансовия сектор) се прилага само по отношение на цените на стоки и услуги, които се предлагат на потребители (физически лица). Това означава, че при сделки между юридически лица цените на стоките и услугите не е необходимо да се обозначават двойно, независимо дали става въпрос за сделки между български фирми, или съответно между българска и чуждестранна фирма. В допълнение към горното, следва се има предвид, че съгласно чл. 15, ал. 3, т. 5 от ЗВЕРБ двойното обозначаване не се прилага за документи по чл. 112, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (тези документи включват 1. фактурата; 2. известието към фактура; 3. протоколът). Това означава, че стойностите във фактурите не следва да се обозначават двойно.

Следва да се има предвид, че когато фактура/кредитно известие се издава под формата на разширен фискален бон/сторно фискален бон, независимо от предвиденото изключение с чл. 15, ал. 3, т. 5, общата крайна сума за плащане трябва да бъде обявена в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.

Следва да се има предвид, че в случаите когато Наредба № 18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин регламентира вместо фискален/системен бон да се издава друг документ, регистриращ плащането, е налице задължение общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, да се обявява в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото. Това се отнася за случаите на документиране с друг документ, регистриращ плащането по чл. 3, ал. 1, изр. второ и чл. 52 от наредбата.

За разлика от фактурите, във фискалния/системния бон (касовата бележка) общата крайна сума, която се заплаща от потребителя следва да се обозначава двойно - и в левове, и в евро в периода на двойно обозначаване на цените , т.е. около 4 месеца преди датата на въвеждане на еврото и през цялата следваща година.

В кои случаи се допуска изключение за двойно обозначаване на цените?

Изискването за двойно обозначаване не се прилага при:

продажната цена на стоки и номиналната стойност на ценни книжа на приносител и на платежни инструменти, попадащи извън приложното поле на Закона за платежните услуги и платежните системи, които се поставят трайно и непосредствено върху тях в процеса на производството и при които двойното обозначаване е технически невъзможно ;

; продажната цена на тютюневите изделия, изписана върху потребителската опаковка или върху бандерола – за пури и пурети, по която се продават на дребно на краен потребител

продажната цена на продуктите от нефтен произход и природен газ, използван като моторно гориво, визуализирана на информационни табели (ценови тотеми) и колонки с дисплеи за зареждане на моторни превозни средства в търговски обекти за зареждане на горива;

за зареждане на моторни превозни средства в търговски обекти за зареждане на горива; цената на услугата за превоз, визуализирана на таксиметрови апарати с дисплеи ;

; издаване на документи по чл. 112, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (фактури).

Към изключенията за двойно обозначаване се добавят продажната цена на добавките за гориво, цената на етикети, издавани от електронни везни, цената, визуализирана на автомати и системи на самообслужване, цената, отпечатана върху превозни документи на хартия, цената на книги, учебници и др.

Изключенията за прилагането на изискванията за прилагане на двойното обозначаване не освобождават търговците от задължението за ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо двойно обозначаване на цените на стоките и услугите по друг подходящ начин, който не въвежда потребителите в заблуждение.

