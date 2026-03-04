ЕЦБ: Изкуственият интелект засега не засяга съществено заетостта в Европа

Според икономисти изкуственият интелект все още не е трансформирал значително производствените процеси

Изкуственият интелект до момента има ограничено въздействие върху заетостта в Европа, но бъдещото му влияние остава несигурно, предупредиха икономисти от Европейската централна банка.

След сравнение на 3500 компании - част от които използват изкуствен интелект, а други не - анализът не открива съществена разлика по отношение на създаването или съкращаването на работни места.

Фирмите, които прилагат технологията особено интензивно, дори са с четири процента по-склонни да наемат нови служители спрямо средното равнище, посочват икономистите в публикация в блога на ЕЦБ, цитирани от АФП.

„Към момента, въз основа на общите планове на компаниите за наемане, инвестициите и интензивното използване на изкуствен интелект все още не водят до заместване на работни места“, отбелязват те.

„Всъщност някои компании наемат допълнителни служители - вероятно защото се стремят да разработват и внедряват технологии с изкуствен интелект, като същевременно поддържат съществуващите си производствени процеси, или защото изкуственият интелект им помага да разширяват дейността си по-бързо“, допълват експертите.

Икономистите предупреждават, че компаниите, които инвестират в изкуствен интелект с цел намаляване на персонала, действително са пристъпили към съкращения, което подсказва за възможни по-дълбоки ефекти върху пазара на труда с развитието на технологията.

„Само 15% от компаниите, които използват изкуствен интелект, посочват намаляването на разходите за труд като фактор, а това не е достатъчно, за да неутрализира наблюдаваните досега общо положителни ефекти“, се казва още в анализа.

През последните месеци нараснаха опасенията, че изкуственият интелект може да има сериозно отражение върху заетостта. Компании като американския технологичен гигант „Амазон“ и германския застраховател „Алианц“ посочиха внедряването на AI като причина за съкращения.

Миналата седмица пазарите се понижиха след широко разпространена публикация в блог, която очерта мрачен сценарий за масови уволнения вследствие на навлизането на изкуствения интелект и забавяне на икономическия растеж.

Икономистите от ЕЦБ не изключват възможността ограниченото въздействие, наблюдавано досега, да се запази и занапред.

„Изкуственият интелект все още не е трансформирал значително производствените процеси. Предвид очакваните промени, дългосрочното въздействие на изкуствения интелект върху заетостта остава по-слабо предвидимо“ подчертават те.

