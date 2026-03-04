Тези панели улавят лунната светлина

Дизайнът е 99% прозрачен

Немският архитекст Андреас Бросели разработва нова слънчева иновация, която нарича Beta.torics. Тя използва кристално чиста сферична леща, която може да генерира енергия както от дневна светлина, така и дори от слаба лунна светлина.

Кой стои зад иновацията?

Освен немския архитекст, зад иновацията стои стартъпа Rawlemon, системата Beta.torics използва двуосен тракер, за да проследява слънцето и да фокусира лъчите върху високоефективни слънчеви клетки, постигайки до 35% по-висока ефективност.

Работи дори в облачни дни и улавя използваема енергия през нощта, като усилва лунната светлина и околната светлина.

Дизайнът е 99% прозрачен, което го прави идеален за архитектурна употреба. Андреа Бросел си представя фасади на сгради, направени от тези енергийни сфери, които произвеждат гигавати енергия всяка година от възобновяеми енергийни източници .

Въпреки че този панел все още е в етап на прототип, той показва как слънчевата енергия може да се комбинира с функционалност, ефективност и дизайн, за да се създаде функционална, футуристична енергийна система.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN