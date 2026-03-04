×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
Последвайте ни
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
ESG Тези панели улавят лунната светлина

Тези панели улавят лунната светлина

ESG

bTV Бизнес екип

Дизайнът е 99% прозрачен

Немският архитекст Андреас Бросели разработва нова слънчева иновация, която нарича Beta.torics. Тя използва кристално чиста сферична леща, която може да генерира енергия както от дневна светлина, така и дори от слаба лунна светлина.

Кой стои зад иновацията?

Освен немския архитекст, зад иновацията стои стартъпа Rawlemon, системата Beta.torics използва двуосен тракер, за да проследява слънцето и да фокусира лъчите върху високоефективни слънчеви клетки, постигайки до 35% по-висока ефективност.

Работи дори в облачни дни и улавя използваема енергия през нощта, като усилва лунната светлина и околната светлина.

От печалба към отговорност: Как се променят бизнес моделите?

Дизайнът е 99% прозрачен, което го прави идеален за архитектурна употреба. Андреа Бросел си представя фасади на сгради, направени от тези енергийни сфери, които произвеждат гигавати енергия всяка година от възобновяеми енергийни източници .

Въпреки че този панел все още е в етап на прототип, той показва как слънчевата енергия може да се комбинира с функционалност, ефективност и дизайн, за да се създаде функционална, футуристична енергийна система.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата