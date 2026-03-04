Как работят уебсайтовете за проследяване на полети?

Стотици хиляди наблюдаваха как самолетите напускат държавите ор Близкия изток на 28 февруари

При затворени въздушни пространства в Близкия изток заради конфликта между Израел и Иран, обръщаме внимание на данните, които стоят зад проследяването в реално време на световната авиация. Ответните удари на Иран срещу Израел и САЩ доведоха до затваряне на въздушното пространство в региона, а хиляди полети бяха отменени, пренасочени или отложени.

Макар че авиационните ентусиасти следят полети ежедневно, за много хора платформите Flightradar24 и FlightAware се отварят основно в моменти на криза. Когато ударите започнаха на 28 февруари, стотици хиляди наблюдаваха как самолетите бързо напускат затварящите се въздушни пространства. Интересът нарасна още повече с първите полети от Обединените арабски емирства, които от понеделник, 2 март, започнаха да връщат блокирани пътници у дома – близо 140 000 души са проследили един-единствен полет от международното летище в Дубай до Мумбай. Потребители проследиха и пътуването на Кристиано Роналдо до Испания от Саудитска Арабия, след като войната в Иран доведе до пауза в мачовете от Шампионската лига на АФК, предава Еuronews.

Снимка: bTV

По данни на Flightradar24 трафикът към сайта е нараснал със 100% спрямо предходната седмица от 28 февруари, като 25 милиона души са следили полети през последните три дни. Възможността да наблюдаваме в реално време как авиационната индустрия реагира на подобни събития е впечатляваща, а зад тези платформи стои огромен обем от данни.

Основната технология за проследяване на полети е автоматично зависимо наблюдение–излъчване (ADS-B). Повечето търговски самолети разполагат с ADS-B транспондери, които предават информация за местоположението им. Сигналите се приемат от наземни приемници и се подават към мрежите на сайтовете за проследяване. Flightradar24 разполага с около 50 000 приемника по света и позволява безплатна регистрация на потребители в райони без покритие или с нужда от допълнително такова.

Използват се и сателити с ADS-B, особено при полети над океани. При по-стари транспондери се прилага мултилатерация (MLAT), която изчислява позицията чрез разликата във времето на получаване на сигнала от поне четири приемника, макар че този метод има ограничения при по-ниска височина или в отдалечени райони.

Когато липсват данни от ADS-B, MLAT или радар, платформите използват прогнозни изчисления според дестинацията. Военното GPS „заглушаване“, което претоварва системата със сигнали на същата честота, също влияе на точността на проследяването. Според Flightradar24 подобни смущения са се увеличили в Близкия изток от началото на конфликта и са използвани и при други военни действия.

