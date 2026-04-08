Свят Двумесечно примирие в Близкия изток доведе до рязък спад в цените на петрола

Двумесечно примирие в Близкия изток доведе до рязък спад в цените на петрола

Свят

bTV Бизнес екип

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна до близо 92 долара

Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ, предаде ДПА.

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март.

Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането на поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения. 

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари, припомни БНР.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи тази нощ заяви, че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения".

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

