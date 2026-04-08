На Велика сряда Юда предава Христос: Каква е стойността на 30-те сребърника в днешни пари?

Сумата има напълно реална стойност, която може да се изчисли и днес

От хилядолетия насам 30-те сребърника, срещу които Юда Искариотски предава Исус Христос, остават един от най-силните символи на предателството.

Тази сума тежи като морална присъда в историята на човечеството, но поражда и въпроса: каква е била реалната й стойност – не в духовен, а в чисто икономически смисъл? Оказва се, че зад този библейски епизод стои и напълно конкретно финансово измерение.

Какви всъщност са били „сребърниците“?

Библията не дава подробности за вида на монетите, но историците са почти единодушни – става дума за тирийски шекели. През I век в Юдея именно тази валута се използва широко, особено при храмови плащания. Монетите съдържали около 94% чисто сребро и тежали приблизително 14 грама, което ги правело по-ценни и надеждни от много други по онова време.

Заради стабилното си тегло и висока чистота, тирийските шекели били предпочитани при по-сериозни финансови сделки. Това ги превръща и в логичен избор за плащане с толкова символично значение.

Колко са стрували тогава?

В икономическия контекст на Римска Юдея основната разменна единица за ежедневен труд бил денарият – приблизително равен на надница за един работен ден. Един тирийски шекел се е равнявал на около четири денария.

Така 30-те сребърника се равняват на около 120 денария – или приблизително четири месечни заплати на обикновен работник.

Малка сума или сериозно възнаграждение?

Погледнато от днешна перспектива, това не е огромно богатство, но и със сигурност не е незначителна сума. С тези пари човек е можел да закупи скромен парцел земя или да осигури прехраната на семейство за няколко месеца.

Именно в това се крие и парадоксът – сумата е достатъчно значима, за да изкуши, но не толкова голяма, че да оправдае тежестта на извършеното. Това прави историята още по-силна: предателството не е било продиктувано от несметно богатство, а от сравнително постижима цена.

Колко струват 30-те сребърника днес?

Има три основни начина да оценим стойността на 30-те сребърника:

Стойността на среброто

Един тирийски шекел съдържа около 13,16 грама сребро. Умножено по 30 монети – това прави общо 394,8 грама сребро. Към днешна дата, при цена на среброто до 77,46 долара за тройунция, стойността на това количество достига приблизително 980 долара.

Сравнение с днешна заплата

Ако 30 шекела се равняват на около четири месечни заплати в древността, то в съвременен контекст сумата изглежда съвсем различно. При средна месечна заплата в САЩ през 2025 г. от около 4000 долара, „цената на предателството“ би се равнявала на приблизително 16 000 долара.

Нумизматична стойност

Разбира се, ако става дума за оригинални тирийски шекели от този период, тяхната стойност може да нарасне значително. Заради историческата и колекционерска стойност, подобни монети могат да достигнат цена от 150 000 долара или дори повече.