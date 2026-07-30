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Bitcoin
$63,904.4
Свят Adidas с двуцифрен ръст на приходите след Световното първенство по футбол

Adidas с двуцифрен ръст на приходите след Световното първенство по футбол

Свят

bTV Бизнес екип

Компанията вече очаква приходите да нараснат с 9 до 10 на сто през годината

Германският производител на спортни стоки Adidas повиши прогнозата си за ръста на приходите през 2026 г. след силното представяне през първото полугодие, подкрепено от повишеното търсене около Световното първенство по футбол. 

Компанията вече очаква приходите, коригирани спрямо валутните курсове, да нараснат с 9 до 10 на сто през годината. Досега главният изпълнителен директор Бьорн Гулден прогнозираше увеличение до 9 на сто. През първите шест месеца на годината приходите, коригирани спрямо валутните курсове, са се увеличили с 14 на сто до 13,3 млрд. евро. В отчетна валута ръстът е 10 на сто.

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Adidas запази прогнозата си за оперативна печалба от около 2,3 млрд. евро, пише БТА.

Компанията посочи, че към този резултат могат да бъдат добавени възстановени мита при вноса в САЩ в размер на между 250 млн. и 300 млн. долара, които все още не са включени в официалната прогноза. През второто тримесечие дружеството вече е получило първите възстановявания.

Оперативната печалба през първото полугодие е нараснала с 11 на сто до 1,28 млрд. евро, а оперативният марж се е повишил до 9,6 на сто.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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