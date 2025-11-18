Два световни гиганта се сливат в компания за 25 милиарда долара

Новата компания очаква годишни приходи от 17 милиарда долара

Производителят на боите Dulux AkzoNobel обяви във вторник, че планира да се слее с Axalta Coating Systems в сделка, която ще създаде обединена компания със стойност от 25 милиарда долара, предаде Reuters.

В рамките на сливането акционерите на AkzoNobel ще получат дивидент в размер на 2,5 милиарда долара и се очаква да притежават 55 процента от новата група, а инвеститорите на Axalta - останалите 45 процента.

„Това е сливане без премия (в оценката, б. ред.) с компания, която се оценява на осем пъти печалбата й преди данъци и има портфолио, сходно, но по-добро от това на BASF Coatings“, заяви пред Reuters главният изпълнителен директор на AkzoNobel Грег Пу Гийом.

Обединената компания първоначално ще бъде листната едновременно в Амстердам и Ню Йорк, преди да премине към единично листване на Нюйоркската фондова борса. Ще запази двойна централа – в Амстердам и Филаделфия – и ще бъде ръководена от настоящия главен изпълнителен директор на AkzoNobel Грег Пу Гийом.

„Ако погледнете Axalta , това, което наистина се откроява, е високата им рентабилност“. Повече от растежа, това е печалбата. И ако вземете комбинираната печалба на двете компании заедно, включително синергиите, това ще бъде най-доброто на пазара“, посочи Пу Гийом.

Новата компания очаква годишни приходи от 17 милиарда долара, годишна коригирана основна печалба (EBITDA) от 3,3 милиарда долара и 1,5 милиарда долара коригиран свободен паричен поток.

Предвиждат се и годишни икономии от разходи в размер на 600 милиона долара, като 90 процента от тях се очакват в рамките на първите три години след приключването на сделката.

Сливането се очаква да бъде финализирано в края на 2026 г. или началото на 2027 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN