Свят Два световни гиганта се сливат в компания за 25 милиарда долара

Два световни гиганта се сливат в компания за 25 милиарда долара

Свят

bTV Бизнес екип

Новата компания очаква годишни приходи от 17 милиарда долара

Производителят на боите Dulux AkzoNobel обяви във вторник, че планира да се слее с Axalta Coating Systems в сделка, която ще създаде обединена компания със стойност от 25 милиарда долара, предаде Reuters.

В рамките на сливането акционерите на AkzoNobel ще получат дивидент в размер на 2,5 милиарда долара и се очаква да притежават 55 процента от новата група, а инвеститорите на Axalta - останалите 45 процента.

„Това е сливане без премия (в оценката, б. ред.) с компания, която се оценява на осем пъти печалбата й преди данъци и има портфолио, сходно, но по-добро от това на BASF Coatings“, заяви пред Reuters главният изпълнителен директор на AkzoNobel Грег Пу Гийом.

Джеф Безос поема ръководството на нов AI проект за 6,2 млрд. долара

Обединената компания първоначално ще бъде листната едновременно в Амстердам и Ню Йорк, преди да премине към единично листване на Нюйоркската фондова борса. Ще запази двойна централа – в Амстердам и Филаделфия – и ще бъде ръководена от настоящия главен изпълнителен директор на AkzoNobel Грег Пу Гийом.

„Ако погледнете Axalta , това, което наистина се откроява, е високата им рентабилност“. Повече от растежа, това е печалбата. И ако вземете комбинираната печалба на двете компании заедно, включително синергиите, това ще бъде най-доброто на пазара“, посочи Пу Гийом.

Акциите на компанията майка на Google удариха нов рекорд

Новата компания очаква годишни приходи от 17 милиарда долара, годишна коригирана основна печалба (EBITDA) от 3,3 милиарда долара и 1,5 милиарда долара коригиран свободен паричен поток.

Предвиждат се и годишни икономии от разходи в размер на 600 милиона долара, като 90 процента от тях се очакват в рамките на първите три години след приключването на сделката.

Сливането се очаква да бъде финализирано в края на 2026 г. или началото на 2027 г. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

