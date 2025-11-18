BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Свят Джеф Безос поема ръководството на нов AI проект за 6,2 млрд. долара

Джеф Безос поема ръководството на нов AI проект за 6,2 млрд. долара

bTV Бизнес екип

Безос ще бъде съ-изпълнителен директор заедно с Вик Баджаж

Основателят на Amazon Джеф Безос се завръща към оперативно ръководство за първи път от четири години, като поема управлението на нов проект в областта на изкуствения интелект, финансиран с 6,2 милиарда долара, съобщава Ню Йорк Таймс“, цитира БГ НЕС. Според изданието инициативата, наречена Project Prometheus, ще бъде насочена към внедряване на AI технологии в инженерството и производството в сфери като компютърни системи, аерокосмическа индустрия и автомобилостроене.

Снимка: Getty Images

Безос ще бъде съ-изпълнителен директор заедно с Вик Баджаж водещ учен от Силициевата долина, работил с основателя на Google Сергей Брин в експерименталната лаборатория X Lab и съосновател на биомедицинската изследователска организация Verily. Това е първият официален управленски пост на Безос след оттеглянето му от позицията CEO на Amazon през юли 2021 г.

От напускането си той се е фокусирал основно върху космическата си компания Blue Origin, както и върху личния си живот, включително шумно отразеното му сватбено тържество във Венеция. В същия период Безос е засилил контактите си с администрацията на Доналд Тръмп, присъствайки на президентската инаугурация през януари и налагайки бизнес ориентирана промяна на страницата с мнения във Washington Post, медията, която притежава.

Българският еднорог Shelly доказва, че умният дом има глобално бъдеще

Project Prometheus навлиза на силно конкурентния AI пазар, доминиран от Google, Meta, Microsoft, както и от водещите компании OpenAI и Anthropic. Стартъпът вече е привлякъл близо 100 служители, включително изследователи от водещи световни лаборатории за изкуствен интелект.

Проектът е част от по-широка тенденция за прилагане на AI към физически задачи често чрез роботизирани системи. За разлика от генеративните модели като ChatGPT, целта тук е създаване на системи, които се обучават чрез реални експерименти, а не единствено чрез текстови данни, с амбицията да ускорят научни открития във физиката, химията и инженерните науки.

