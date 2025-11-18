Джеф Безос поема ръководството на нов AI проект за 6,2 млрд. долара

Безос ще бъде съ-изпълнителен директор заедно с Вик Баджаж

Основателят на Amazon Джеф Безос се завръща към оперативно ръководство за първи път от четири години, като поема управлението на нов проект в областта на изкуствения интелект, финансиран с 6,2 милиарда долара, съобщава „Ню Йорк Таймс“, цитира БГ НЕС. Според изданието инициативата, наречена Project Prometheus, ще бъде насочена към внедряване на AI технологии в инженерството и производството в сфери като компютърни системи, аерокосмическа индустрия и автомобилостроене.

Снимка: Getty Images

Безос ще бъде съ-изпълнителен директор заедно с Вик Баджаж — водещ учен от Силициевата долина, работил с основателя на Google Сергей Брин в експерименталната лаборатория X Lab и съосновател на биомедицинската изследователска организация Verily. Това е първият официален управленски пост на Безос след оттеглянето му от позицията CEO на Amazon през юли 2021 г.

От напускането си той се е фокусирал основно върху космическата си компания Blue Origin, както и върху личния си живот, включително шумно отразеното му сватбено тържество във Венеция. В същия период Безос е засилил контактите си с администрацията на Доналд Тръмп, присъствайки на президентската инаугурация през януари и налагайки бизнес ориентирана промяна на страницата с мнения във Washington Post, медията, която притежава.

Project Prometheus навлиза на силно конкурентния AI пазар, доминиран от Google, Meta, Microsoft, както и от водещите компании OpenAI и Anthropic. Стартъпът вече е привлякъл близо 100 служители, включително изследователи от водещи световни лаборатории за изкуствен интелект.

Проектът е част от по-широка тенденция за прилагане на AI към физически задачи — често чрез роботизирани системи. За разлика от генеративните модели като ChatGPT, целта тук е създаване на системи, които се обучават чрез реални експерименти, а не единствено чрез текстови данни, с амбицията да ускорят научни открития във физиката, химията и инженерните науки.

