100 000 долара? Каква е заплата на съдиите на Световното

Изискванията към съвременните съдии се увеличиха драстично

Мондиал 2026 вече е в разгара си, а днес (16.06) Франция започва своето участие в турнира. Програмата предлага общо четири мача от Световното първенство, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада и постепенно навлиза в най-интересната си фаза. Докато вниманието на феновете е насочено към терена, головете и първите изненади, още преди началния съдийски сигнал една друга тема успя да привлече сериозен обществен интерес.

Още в навечерието на турнира една от най-обсъжданите теми извън терена се оказаха парите. В международните спортни медии се появиха информации, че съдиите на Мондиал 2026 ще получат едни от най-високите възнаграждения в историята на Световните първенства, което моментално предизвика интерес сред фенове, анализатори и футболната общественост като цяло.

Какви са заплатите?

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Според информация на The Times, публикувана преди старта, съдиите на Световното първенство са на опашка да получат рекордни суми, надхвърлящи 100 000 долара на човек. Изданието подчертава, че това представлява значително увеличение спрямо предишни издания и на практика удвоява заплащането в сравнение със Световното първенство през 2014 г.

Най-голямата финансова награда, според The Mirror, е запазена за лицето, назначено да съди финала на Световното първенство на 19 юли. Въпреки че точният размер на бонуса се пази в тайна, съдията, който получи забележителното събитие, ще си тръгне със значително повече от колегите си съдии.

По данни, цитирани от Marca, FIFA не е потвърдила публично официалните данни за заплатите за турнира през 2026 г., доклади, базирани на предишни световни първенства и структури на компенсациите на съдиите, показват, че длъжностните лица могат да печелят значителни суми по време на състезанието. Например на Световното първенство през 2022 г. в Катар елитните съдии са получили основен хонорар от около 70 000 долара преди началото на турнира.

Освен това, на съдиите са плащани такси за всеки мач, който са отслужвали, като доклади сочат, че тези плащания са варирали между 3000 и 5000 долара на мач, в зависимост от ролята на съдията и етапа на състезанието.

Помощник-съдиите също получават турнирни хонорари и плащания за мачове, макар и като цяло на по-ниски нива от централните съдии.

За длъжностните лица, избрани да работят в последните етапи на турнира, включително полуфиналите и финала, общите приходи биха могли да надхвърлят шестцифрена сума, когато се включат бонусите и таксите за мачове.

Компенсацията отразява години подготовка и елитните стандарти, необходими за достигане до етапа на Световната купа. Повечето съдии прекарват повече от десетилетие в усъвършенстване в национални и международни състезания, преди да получат назначение за Световното първенство по футбол.

Защо съдиите на Световното първенство получават значителни компенсации?

Изискванията към съвременните съдии се увеличиха драстично през последните години. FIFA провежда строги оценки по време на целия процес на подбор. Длъжностните лица преминават през физически тестове, обучения, видео анализи и прегледи на представянето си, преди да бъдат одобрени за турнира.

Съдиите също са длъжни да остават в турнирните лагери в продължение на седмици, често пътувайки много между градовете домакини. По време на Световното първенство те на практика са служители на FIFA на пълен работен ден, като графиците им са изцяло посветени на подготовка, възстановяване и мачове.