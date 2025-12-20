„Добре пазена туристическа тайна“: Едно евро за кафе, две евро за чаша вино

Ето къде се намира това райско кътче

Въпреки че цените на туристическите места за настаняване и други предложения непрекъснато се покачват, все още е възможно да се намерят дестинации, където можете да си прекарате страхотно на значително по-ниски разходи.

Наскоро вестник Mirror писа за това, разкривайки „най-добре пазената туристическа тайна“ на Европа. Пътуващите, които искат да се насладят на Португалия, трябва да обмислят посещението на региона Алгарве, известен с красивите си плажове и диви крайбрежни скали.

Британската медия посочва, че регионът Алгарве е най-евтиният сред 15 анализирани европейски дестинации - твърди се, че дори превъзхожда Турция и България.

Евтините цени

Кафето в Алгарве е най-евтино, струва само 1,05 евро, и не е нужно да бръквате дълбоко в джобовете си за чаша вино, която струва 2,10 евро. Вестникът акцентира върху крайбрежен град, който туристите трябва да включат в своите планове за пътуване, ако искат да се насладят на най-доброто, което този регион може да предложи – Фаро.

Фаро - недооценената туристическа звезда на Алгарве