Свят „Добре пазена туристическа тайна“: Едно евро за кафе, две евро за чаша вино

„Добре пазена туристическа тайна“: Едно евро за кафе, две евро за чаша вино

Свят

bTV Бизнес Новините

Ето къде се намира това райско кътче

Въпреки че цените на туристическите места за настаняване и други предложения непрекъснато се покачват, все още е възможно да се намерят дестинации, където можете да си прекарате страхотно на значително по-ниски разходи.

Наскоро вестник Mirror писа за това, разкривайки „най-добре пазената туристическа тайна“ на Европа. Пътуващите, които искат да се насладят на Португалия, трябва да обмислят посещението на региона Алгарве, известен с красивите си плажове и диви крайбрежни скали.

Британската медия посочва, че регионът Алгарве е най-евтиният сред 15 анализирани европейски дестинации - твърди се, че дори превъзхожда Турция и България.

Евтините цени

Кафето в Алгарве е най-евтино, струва само 1,05 евро, и не е нужно да бръквате дълбоко в джобовете си за чаша вино, която струва 2,10 евро. Вестникът акцентира върху крайбрежен град, който туристите трябва да включат в своите планове за пътуване, ако искат да се насладят на най-доброто, което този регион може да предложи – Фаро.

В коя европейска страна жилищата са най-надценени?

Фаро - недооценената туристическа звезда на Алгарве

Фаро е столицата на региона Алгарве, пренебрегвана от някои като вход към популярни крайбрежни курорти. Фаро, който е по-достъпен от много други туристически дестинации, обаче предлага и множество плажове и богатство от историческа архитектура.

С над 3000 слънчеви часа годишно, този град се смята за една от най-слънчевите дестинации в Европа. Късната пролет носи приятни температури между 18 и 24 градуса по Целзий, докато през лятото средните температури варират между 24 и 30 градуса. Пътуващите почти сигурно могат да очакват идеални условия за слънчеви бани на един от над 100-те плажа на Фаро.

Това са най-приятелските градове в Европа, според местните жители

Най-красивите плажове и природа наблизо

Най-известният градски плаж или praia de Faro – дълъг е пет километра, пясъчен, с модерна инфраструктура. През лятото е доста пренаселен, но ако търсите по-спокойна обстановка, правилното място е praia do Ancão – тих и идеален за бягство от тълпите. Плажът е пясъчен, а морето е кристално чисто. На този плаж няма ресторанти или кафенета, затова се препоръчва да си носите храна и освежителни напитки. Плажът е близо до природния парк Формоза, който предлага възможност за опознаване на уникална флора и фауна.

Лагуната Риа Формоза е дом на разнообразни птици. Тази известна крайбрежна лагуна може да бъде посетена с лодки, захранвани със слънчева енергия, които редовно тръгват от пристанището на Фаро. Когато се уморите от слънцето, морето и приключенията, разходете се из стария град, доминиран от средновековна архитектура. Тази част на града е затворена за движение, за да се запазят калдъръмените улици и архитектурата от 18-ти век.

Въпреки че земетресението от 1755 г. е причинило значителни щети на по-широкия район, старият град е останал до голяма степен непокътнат. Все още можете да видите известния Епископски дворец от 16-ти век, който е отворен за посетители едва през 2019 г. Дворецът се намира на главния площад, където можете да видите и ренесансовата катедрала и кметството.

Туристическият сезон във Фаро е най-интензивен между юни и август, а поради високите температури градът е по-посещаем през пролетта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

