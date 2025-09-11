1 USD
1.67065 BGN
Петрол
67.03 $/барел
Bitcoin
$114,196.0
Последвайте ни
1 USD
1.67065 BGN
Петрол
67.03 $/барел
Bitcoin
$114,196.0
Свят Добивът на петрол е достигнал рекордно ниво през август

Добивът на петрол е достигнал рекордно ниво през август

bTV Бизнес екип

Международната енергийна агенция прогнозира излишък на петрол през 2025 г.

Добивът на петрол в световен мащаб е достигнал рекорден връх през август, след като ОПЕК+ и други държави увеличиха производството, съобщи Международната енергийна агенция (МАЕ) в месечния си доклад. Въпреки ръста, очакваното свръхпредлагане задържа цените стабилни.

Според МАЕ осем ключови членки на ОПЕК+, включително Саудитска Арабия и Русия, постепенно увеличават производството от април, след години на ограничен добив. Ново повишаване на производството беше анонсирано миналата неделя, припомни БГНЕС.

Нова авиолиния ще свързва Букурещ и София

Страните извън ОПЕК+, сред които САЩ, Бразилия, Канада, Гвиана и Аржентина, също са достигнали рекордни нива на добив.

Въпреки лекото повишение на търсенето през август, МАЕ прогнозира излишък на петрол през 2025 г. Очаква се световното предлагане да се увеличи с 2,7 млн. барела дневно до 105,8 млн. барела дневно, докато търсенето ще достигне 103,9 млн. барела дневно.

Ново проучване: Митата на Тръмп ще доведат 1 млн. американци до бедност

През 2026 г. МАЕ прогнозира още по-голям ръст на предлагането до 107,9 млн. барела дневно, докато търсенето ще е 104,6 млн. барела дневно.

Цената на Brent през август е била средно 67 долара за барел, с 2 долара по-ниска спрямо предходния месец.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата