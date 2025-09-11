Добивът на петрол е достигнал рекордно ниво през август

Международната енергийна агенция прогнозира излишък на петрол през 2025 г.

Добивът на петрол в световен мащаб е достигнал рекорден връх през август, след като ОПЕК+ и други държави увеличиха производството, съобщи Международната енергийна агенция (МАЕ) в месечния си доклад. Въпреки ръста, очакваното свръхпредлагане задържа цените стабилни.

Според МАЕ осем ключови членки на ОПЕК+, включително Саудитска Арабия и Русия, постепенно увеличават производството от април, след години на ограничен добив. Ново повишаване на производството беше анонсирано миналата неделя, припомни БГНЕС.

Страните извън ОПЕК+, сред които САЩ, Бразилия, Канада, Гвиана и Аржентина, също са достигнали рекордни нива на добив.

Въпреки лекото повишение на търсенето през август, МАЕ прогнозира излишък на петрол през 2025 г. Очаква се световното предлагане да се увеличи с 2,7 млн. барела дневно до 105,8 млн. барела дневно, докато търсенето ще достигне 103,9 млн. барела дневно.

През 2026 г. МАЕ прогнозира още по-голям ръст на предлагането до 107,9 млн. барела дневно, докато търсенето ще е 104,6 млн. барела дневно.

Цената на Brent през август е била средно 67 долара за барел, с 2 долара по-ниска спрямо предходния месец.

