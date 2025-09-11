Нова авиолиния ще свързва Букурещ и София

При старта на линията на 1 октомври ще бъдат предложени промоционални цени

От 1 октомври стартира нова директна авиолиния между Букурещ и София. Това обявиха посланикът на България в Румъния Радко Влайков и Кристиан Пандел – съсобственик на румънската авиокомпания AnimaWings, съобщава БТА.

Снимка: iStock

По време на събитие, проведено в българското посолство в Букурещ, София бе официално включена като дестинация в маршрутната мрежа на авиокомпанията, редом до градове като Стокхолм, Прага, Париж, Дубай, Истанбул, Тимишоара и Клуж-Напока.

„Добре дошли на терминал България“, приветства гостите Ивайло Маринов, ръководител на службата по търговско-икономическите въпроси към българското посолство, и предостави думата на участниците, цитира още БТА.

Кристиан Пандел каза, че това е едва началото на партньорството и на процеса на сближаване между България и Румъния. Според него много румънци вече почиват на българското Черноморие, но през последните години самият той е открил България в нова светлина. Пандел посочва, че бизнес отношенията ще се развиват още повече и отбеляза, че вече има множество румънски компании с офиси в България, заради по-изгодната данъчна среда.

„Нашето сътрудничество ще се засилва, защото по-добрата свързаност води до повече пътувания – както на бизнесмени, така и на туристи. Стартирането на тази авиолиния е и благодарение на подкрепата на българското посолство. Посланик Влайков ни убеди в необходимостта да доближим Букурещ до София“, допълни Пандел.

Снимка: iStock

По думите му, полетите ще се изпълняват в делнични дни – от понеделник до петък, с чисто нови самолети, произведени в Канада. Радко Влайков определи това като предимство за бизнес пътуващите, които работят между двете държави. Пред БТА той съобщи, че вече се работи по организацията на чартърни полети до Бургас и Варна през летния сезон, както и до Пловдив през зимата. Влайков обясни, че се обмисля и разширяване на мрежата и отвъд Букурещ, тъй като Румъния е голяма страна.

Съсобственикът на AnimaWings също потвърди пред БТА, че при старта на линията на 1 октомври ще бъдат предложени промоционални цени. В допълнение, се разработват туристически пакети за хора над 55 години, желаещи да се насладят на СПА почивка в България през зимата, както и програми, насочени към културен и поклонически туризъм.

