×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
101 $/барел
Bitcoin
$67,883.0
Последвайте ни
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
101 $/барел
Bitcoin
$67,883.0
Свят Египетската валута поевтиня до рекордни нива

Египетската валута поевтиня до рекордни нива

bTV Бизнес екип

Миналата седмица президентът Абдел Фатах ас Сиси заяви, че страната се намира в състояние на почти извънредно положение

Египетската валута достигна рекордно ниска стойност, като в неделя се търгуваше на ниво от около 60 евро за лира. Причината са икономическите последствия от войната в Близкия изток върху най-многолюдната държава в региона, съобщи в. „Ал Ахрам“. В същото време щатският долар премина границата от 52 лири, предава БТА. 

Снимка: Getty Images / iStock

Конфликтът между Израел, САЩ и Иран се разширява в района на Персийския залив и извън него. Това разклаща световните енергийни пазари и международната търговия, като на практика спира и трафика през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния суров петрол.

Миналата седмица президентът Абдел Фатах ас Сиси заяви, че страната се намира в „състояние на почти извънредно положение“ и предупреди за нов натиск върху инфлацията. Макар Египет да не участва пряко във войната, ескалацията на напрежението накара редица морски превозвачи да пренасочат корабите си далеч от Суецкия канал.

Цената на петрола скочи над 100 долара за барел

Каналът е ключов източник на чуждестранна валута за Кайро, поради което отклоняването на корабите се отразява сериозно на приходите на страната. Това допълнително усложнява икономическата ситуация. Египет постепенно се възстановява от тежката икономическа криза, започнала след 2022 г. През този период местната валута загуби около две трети от стойността си, а инфлацията достигна рекордните 40 процента през август 2023 г.

През 2024 г. Кайро получи спасителен пакет на стойност над 50 милиарда долара под формата на заеми и инвестиции от Международния валутен фонд, Световната банка, Обединените арабски емирства и Европейския съюз. Споразуменията предвиждат редица реформи, сред които ограничаване ролята на държавата в икономиката и мерки за овладяване на инфлацията. През януари тази година инфлацията се забави до 11,9 процента.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата