Египетската валута поевтиня до рекордни нива

Миналата седмица президентът Абдел Фатах ас Сиси заяви, че страната се намира в състояние на почти извънредно положение

Египетската валута достигна рекордно ниска стойност, като в неделя се търгуваше на ниво от около 60 евро за лира. Причината са икономическите последствия от войната в Близкия изток върху най-многолюдната държава в региона, съобщи в. „Ал Ахрам“. В същото време щатският долар премина границата от 52 лири, предава БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Конфликтът между Израел, САЩ и Иран се разширява в района на Персийския залив и извън него. Това разклаща световните енергийни пазари и международната търговия, като на практика спира и трафика през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния суров петрол.

Миналата седмица президентът Абдел Фатах ас Сиси заяви, че страната се намира в „състояние на почти извънредно положение“ и предупреди за нов натиск върху инфлацията. Макар Египет да не участва пряко във войната, ескалацията на напрежението накара редица морски превозвачи да пренасочат корабите си далеч от Суецкия канал.

Каналът е ключов източник на чуждестранна валута за Кайро, поради което отклоняването на корабите се отразява сериозно на приходите на страната. Това допълнително усложнява икономическата ситуация. Египет постепенно се възстановява от тежката икономическа криза, започнала след 2022 г. През този период местната валута загуби около две трети от стойността си, а инфлацията достигна рекордните 40 процента през август 2023 г.

През 2024 г. Кайро получи спасителен пакет на стойност над 50 милиарда долара под формата на заеми и инвестиции от Международния валутен фонд, Световната банка, Обединените арабски емирства и Европейския съюз. Споразуменията предвиждат редица реформи, сред които ограничаване ролята на държавата в икономиката и мерки за овладяване на инфлацията. През януари тази година инфлацията се забави до 11,9 процента.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN