Дюнерът вече е лукс: Цените скачат рязко след работнически стачки в Германия

Голяма част от протестиращите са българи

Германците са разтревожени за съдбата на любимата си улична храна – дюнера. В страната се разпространяват опасения, че цената на тази пикантна закуска ще скочи драстично, заради напрежение във водеща фабрика за производство на дюнер-шишче, където работниците водят трудов спор с ръководството, предава Euronews, цитира БГ НЕС.

Снимка: iStock

От няколко седмици служителите във фабриката, разположена в югозападна Германия, периодично спират работа и организират „предупредителни стачки“. Исканията им включват увеличение на заплатите с 375 евро месечно и сключване на колективен трудов договор. Синдикатът, който ги представлява, твърди, че заплащането е непрозрачно, а заплатите варират значително за една и съща работа. Работниците, повечето от които са имигранти от Турция, Румъния и България, трудят се при тежки условия и ниски температури, за да подготвят суровото месо.

На 6 август част от служителите отново излязоха на протест пред входа на фабриката с лозунги и барабани, настоявайки за по-добри условия. До момента ръководството на компанията не е направило никакви отстъпки. Компанията, която работи повече от 30 години в град Мур, недалеч от Щутгарт, произвежда шишчета от различни видове месо и снабдява хиляди заведения в цялата страна. Това поражда опасения сред ресторантьорите, че продължителен стачен период може да доведе до недостиг на дюнер-кебап и повишение на цените.

Германците вече усещат скока в цените – дюнерът, който преди 20 години се е продавал за 2,50 евро, сега струва поне 7 евро. Халил Думан, 68-годишен турски имигрант и собственик на дюнерджийница в Берлин, казва, че поскъпването на продуктите затруднява бизнеса, но повишение на крайната цена би отблъснало клиентите. „Всичко става по-скъпо, а печалбите – по-малки“, споделя той, докато приготвя сандвичи за дълга редица чакащи.

Дюнерът е неразделна част от немската улична култура. Въведен от турски имигранти през 70-те години, той се е превърнал в обичана храна за милиони. Според историята, първият донер в Берлин е създаден от Махмут Айгун през 1971 г. Днес той е толкова популярен, че туристите често го възприемат като типично немско ястие, без да подозират за неговия имигрантски произход.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN