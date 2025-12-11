Тази европейска страна иска да намали на населението си до 10 млн. души

Страната планира да въведа забрана за чужденци

Силната подкрепа за десни партии в Европа води до затягане на правилата за влизане на чужденци, а Швейцария отива още по-далеч, като може скоро да гласува закон, ограничаващ броя на жителите в страната. Както съобщава Bloomberg, при сегашно население от около 9 милиона се предлага, ако броят на хората надмине 10 милиона, новите влизания практически да бъдат спрени. Ограничението ще важи за всички категории – бежанци, квалифицирани специалисти и високоплатени служители. Решението се очаква да бъде подложено на вот през следващата година, а социологическите проучвания сочат значителна обществена подкрепа. Противниците предупреждават обаче, че подобна мярка може да остави страната без нужната работна сила и да навреди на икономиката.

Швейцария разполага със силна икономика, което привлича служители от различни държави. На нейна територия са разположени големи банкови центрове, митнически институции и множество международно признати компании. Високите възнаграждения и ниските данъци правят страната още по-привлекателна за бизнеса. Населението на Швейцария нараства постоянно почти половин век, като местните жители все по-често изразяват недоволство от високите наеми, натоварения трафик и претъпканите влакове и автобуси. Най-голямата дясна партия – Швейцарската народна партия (SVP) – настоява, че ограничаването на демографския растеж е необходимо за запазване на качеството на живот.

През последното десетилетие населението е нараснало с около 10%, далеч по-бързо от средното за ЕС. Основната причина за увеличението са имигрантите, като естественият прираст – ражданията и смъртните случаи – играе минимална роля. Анкети показват, че почти половината от избирателите биха подкрепили закона, докато останалите са против или нямат мнение. Това прави приемането на предложението напълно вероятно.

Ако бъде одобрен, планът предвижда няколко фази. При достигане на 9,5 милиона жители молбите за убежище и процедурите за събиране на семейства ще бъдат допълнително ограничени. Хората с временен статут няма да могат да получат постоянно пребиваване или гражданство. Ако броят надхвърли 10 милиона, страната ще прекрати участието си в редица международни споразумения, които улесняват пристигането на нови хора. Ако след две години населението не падне под този праг, Швейцария ще напусне и споразумението за свободно движение с ЕС – ход, който може да засегне около 1,5 милиона граждани на ЕС в страната и значителна част от търговията, тъй като над 40% от швейцарския износ е насочен към европейския пазар.

Бизнес организациите гледат на инициативата с притеснение, предупреждавайки, че Швейцария рискува да остане без достатъчно работници, най-вече в ключови професии и занаяти. Според техни прогнози до 2040 г. може да се стигне до недостиг от около 430 000 души, ако притокът на нови кадри бъде ограничен. Това би забавило икономическия растеж, би ускорило застаряването на населението и би затруднило търговските отношения с ЕС. Поддръжниците на мярката твърдят, че тя ще намали наемите и натоварването върху публичните услуги, но критиците смятат, че икономическите негативи ще бъдат значително по-сериозни.

